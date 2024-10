Compte tenu de la situation actuelle, les négociations sur la sécurité devraient avoir une portée plus large, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Moscou considère les négociations sur la réduction de la menace nucléaire comme vitales, mais toute discussion entre puissances mondiales devrait avoir une portée plus large étant donné l’état actuel des choses concernant le conflit ukrainien, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les États-Unis ont indiqué plus tôt qu’ils étaient ouverts au dialogue avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord sur les questions de sécurité nucléaire.



« En fait, notre président en a déjà parlé. La Russie estime que de tels contacts sont nécessaires et ne peuvent être reportés, mais nous devons considérer toutes les questions de sécurité dans leur ensemble, en tenant compte de la situation actuelle.» Peskov a déclaré lundi lors d’un point de presse après avoir été interrogé sur la probabilité d’une participation de la Russie aux négociations.



« Dans les conditions de la guerre menée contre la Russie, avec l’implication indirecte, voire directe, de puissances nucléaires comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, il est absolument impossible d’en parler sans contextualiser le sujet avec tous les autres aspects de sécurité. », dit-il.

Dimanche, le président américain Joe Biden a appelé les puissances mondiales à continuer de prendre des mesures pour rendre le monde plus sûr en le débarrassant des armes nucléaires.



« Réduire la menace nucléaire est important, non pas en dépit des dangers du monde actuel, mais précisément à cause d’eux. » Biden a déclaré dans un communiqué félicitant les lauréats du prix Nobel de la paix de cette année, l’organisation japonaise anti-nucléaire Nihon Hidankyo.

En août, le New York Times a rapporté que Biden avait approuvé une stratégie nucléaire américaine visant à se préparer à d’éventuelles confrontations nucléaires coordonnées avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Le journal a cité la Maison Blanche selon laquelle le plan avait été approuvé en mars et ne constituait pas une réponse à un pays ou à une menace en particulier.















Moscou a toujours souligné qu’elle ne souhaitait pas recourir à l’arme nucléaire. Toutefois, les responsables russes ont averti que l’implication croissante de l’Occident dans le conflit ukrainien, que Moscou considère comme une guerre par procuration menée par l’Occident contre la Russie, pourrait aboutir à une confrontation directe.

Le mois dernier, le président Vladimir Poutine a annoncé son intention d’apporter des changements cruciaux à la doctrine nucléaire russe. Cela fait suite aux délibérations des États-Unis et de leurs alliés sur l’opportunité d’autoriser l’Ukraine à utiliser des armes fournies par l’Occident pour frapper des cibles situées au plus profond de la Russie. Les changements proposés permettraient aux dirigeants russes de traiter une attaque par une nation non nucléaire soutenue par une nation nucléaire comme une menace commune lorsqu’ils décident de riposter avec des armes nucléaires.

Le monde est confronté à la menace croissante d’une guerre nucléaire en raison de la volonté occidentale de « politique destructrice » La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a mis en garde la semaine dernière. Elle a réitéré les appels de Moscou à considérer le potentiel « des conséquences catastrophiques » de ces actions.