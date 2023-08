Le Kremlin affirme qu’il n’a pas ordonné l’assassinat de Prigojine et ne confirmera pas sa mort

Le Kremlin a déclaré vendredi que les suggestions occidentales selon lesquelles le chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, avait été tué sur ses ordres étaient un « mensonge absolu » et a refusé de confirmer définitivement sa mort, invoquant la nécessité d’attendre les résultats des tests.

Le président Vladimir Poutine a présenté jeudi ses condoléances à la famille de Prigozhin, rompant son silence après que l’avion du chef mercenaire s’est écrasé mercredi soir sans survivants, deux mois après avoir mené une mutinerie contre les chefs de l’armée.

Poutine a cité des « informations préliminaires » indiquant que Prigojine et ses principaux associés du groupe de mercenaires Wagner avaient été tués.

Les enquêteurs russes ont ouvert une enquête sur ce qui s’est passé, mais n’ont pas encore révélé ce qui, selon eux, a provoqué la chute soudaine de l’avion du ciel au nord-ouest de Moscou.

Ils n’ont pas non plus officiellement confirmé l’identité des 10 corps retrouvés dans les décombres.

Un camion transporte vendredi une partie d’un jet privé qui s’est écrasé mercredi soir près du village de Kuzhenkino, dans la région russe de Tver. (Alexandre Zemlianichenko/Associated Press)

« Il n’y a pas encore beaucoup de faits »

Des hommes politiques et des commentateurs occidentaux ont suggéré que Poutine avait ordonné l’assassinat de Prigojine pour le punir d’avoir déclenché une mutinerie ratée contre les hauts gradés du 23 au 34 juin, ce qui représentait le plus grand défi jamais lancé au pouvoir de Poutine.

Dans le passé, plusieurs critiques de Poutine, notamment des hommes politiques et des personnalités médiatiques, ont été tués violemment ou ont survécu à de mystérieux incidents d’empoisonnement.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’accusation de Prigojine et bien d’autres similaires étaient fausses.

« Il y a actuellement beaucoup de spéculations autour de cet accident d’avion et de la mort tragique des passagers de l’avion, dont Eugène Prigojine. Bien entendu, en Occident, toutes ces spéculations sont présentées sous un angle bien connu », a déclaré Peskov aux journalistes.

« Tout cela est un mensonge absolu, et ici, lorsqu’on aborde cette question, il faut se baser sur des faits. Il n’y a pas encore beaucoup de faits. Ils doivent être établis au cours des actions d’enquête. »

Peskov a déclaré qu’il était important d’attendre les résultats des différents tests ainsi que les résultats de l’enquête.

Il a déclaré que Poutine n’avait pas rencontré Prigojine récemment.

Une femme dépose des fleurs sur un mémorial de fortune érigé après la mort présumée dans un accident d’avion d’Evgueni Prigojine, chef du groupe de mercenaires Wagner. (Maxim Schemetov/Reuters)

La relation entre Poutine et Prigozhin remonte à plusieurs décennies, à l’époque où le premier était un fonctionnaire montant à Saint-Pétersbourg et le second était un traiteur qui était un vendeur pour le gouvernement.

Prigozhin a continué à réaliser les objectifs russes en Afrique à travers Wagner, et il a également admis plus tôt cette année avoir fondé et financé l’Internet Research Agency, une société que le gouvernement américain considère comme une « ferme à trolls » qui s’est mêlée à l’élection présidentielle américaine de 2016. élection. Il a été inculpé par contumace par un avocat spécial américain enquêtant sur l’ingérence électorale.

Le ministère américain de la Défense a déclaré jeudi qu’il n’existait actuellement aucune information suggérant qu’un missile sol-air ait abattu l’avion présumé transporter Prigojine.

Le brigadier-général de la Force aérienne. Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone, n’a fourni aucune preuve ni aucun détail supplémentaire sur ce que les responsables américains pensent avoir causé l’accident lors de ses remarques lors d’une conférence de presse du Pentagone.