Le Kremlin affirme que les pourparlers sur le contrôle des armements nucléaires dépendent de la bonne volonté américaine

MOSCOU (AP) – Le Kremlin a déclaré mardi qu’il était prêt pour des pourparlers avec les États-Unis sur le contrôle des armements nucléaires alors même que Moscou et Washington sont restés enfermés dans une impasse tendue sur les actions de la Russie en Ukraine.

Commentant la déclaration du président américain Joe Biden selon laquelle Washington est ouvert à des pourparlers sur un nouvel accord de contrôle des armements pour remplacer le nouveau traité START après son expiration en 2026, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que de telles négociations se faisaient attendre depuis longtemps.

Quelques jours seulement avant l’expiration du nouveau START en février 2021, la Russie et les États-Unis ont convenu de le prolonger de cinq ans.

Le traité, signé en 2010 par le président Barack Obama et le président russe Dmitri Medvedev, limite chaque pays à un maximum de 1 550 ogives nucléaires déployées et 700 missiles et bombardiers déployés, et envisage de vastes inspections sur place pour vérifier la conformité.

Moscou et Washington n’avaient pas entamé de discussions sur un éventuel remplacement du pacte jusqu’à ce que le Kremlin envoie des troupes en Ukraine le 24 février.

Tout en se déclarant prêt à “négocier rapidement un nouveau cadre de contrôle des armements pour remplacer le nouveau START lorsqu’il expirera en 2026”, Biden a souligné dans la déclaration de lundi que “l’agression brutale et non provoquée de la Russie en Ukraine a brisé la paix en Europe et constitue une attaque contre les principes fondamentaux de ordre international ».

« Dans ce contexte, la Russie doit démontrer qu’elle est prête à reprendre le travail sur le contrôle des armements nucléaires avec les États-Unis », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la déclaration de Biden lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, Peskov a souligné que “Moscou a parlé à plusieurs reprises de la nécessité d’entamer de telles discussions dès que possible car il reste peu de temps”.

“Si le traité expire sans être remplacé par un accord solide, il aura un impact négatif sur la sécurité et la stabilité mondiales, principalement dans le domaine du contrôle des armements”, a noté Peskov. “Nous avons appelé à un lancement rapide des pourparlers, mais jusqu’à ce moment, ce sont les États-Unis qui n’ont montré aucun intérêt pour des contacts substantiels sur la question.”

Il a souligné que les négociations sur un nouveau pacte de contrôle des armements ne peuvent se tenir que “sur la base du respect mutuel et en tenant compte des préoccupations mutuelles”.

Vladimir Isachenkov, Associated Press