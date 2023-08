Le Kremlin admet que la mort du chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, n’est peut-être pas accidentelle

Le Kremlin a déclaré mercredi que l’accident qui a causé la mort d’Evgueni Prigojine, le chef de la force militaire privée Wagner décédé en Russie la semaine dernière, pourrait être le résultat d’un « acte répréhensible délibéré ».

Les enquêteurs n’ont toujours pas déterminé de cause officielle, mais « différentes versions » de ce qui s’est passé « sont envisagées », selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov a déclaré aux journalistes lors de sa conférence téléphonique quotidienne que parmi les causes possibles figurent « disons les choses ainsi, des actes répréhensibles délibérés ».

Il a déclaré que le comité d’enquête russe n’avait pas encore terminé son enquête sur l’épave. La commission a ouvert une procédure pénale la semaine dernière pour violations de la sécurité des vols, une accusation par défaut utilisée dans les enquêtes sur les accidents d’avion en Russie lorsqu’aucun acte criminel n’est suspecté.

LA RUSSIE RENONCE À L’ENQUÊTE SUR L’ACCIDENT DE PRIGOZHIN SELON LES RÈGLES INTERNATIONALES : RAPPORT

Le porte-parole du Kremlin a déclaré qu’il ne pouvait pas y avoir d’enquête internationale, ce que le Centre de recherche et de prévention des accidents aéronautiques du Brésil a demandé via les règles de l’aviation civile des Nations Unies.

Prigojine et plusieurs de ses principaux lieutenants, dont son commandant en second et chef de la logistique de Wagner, faisaient partie des 10 personnes qui sont montées à bord d’un avion d’affaires qui s’est écrasé à mi-chemin entre Moscou et Saint-Pétersbourg le mercredi 23 août dernier. Personne n’a survécu à l’accident. accident.

L’accident a immédiatement suscité des spéculations selon lesquelles il aurait pu être délibéré, car il s’est produit exactement deux mois après que Prigojine a organisé une marche armée vers Moscou pour protester contre les dirigeants militaires russes.

LA MAISON BLANCHE POINTE DU DOIGT LA RUSSIE DANS LA MORT DE PRIGOZHIN : « CE QUI EST ARRIVÉ ICI »

L’incident a été considéré comme la plus grande rébellion armée contre l’autorité du président Vladimir Poutine au cours de ses 23 années de règne.

Certains experts pensent que Poutine a ordonné l’assassinat, mais le Kremlin a nié toute implication dans l’accident.

L’Ukraine, que la Russie a envahie l’année dernière et contre laquelle elle continue de faire la guerre, a également nié toute implication.

Poutine a déclaré que les passagers avaient « apporté une contribution significative » aux combats en Ukraine.

« Nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l’oublierons pas », a-t-il déclaré.

Poutine n’a pas l’intention d’assister aux funérailles de Prigojine

Prigojine a été enterré à Saint-Pétersbourg, sa ville natale, lors d’une cérémonie privée.

L’événement est resté secret jusqu’à mardi soir, lorsque les porte-parole du chef mercenaire ont révélé l’emplacement de sa tombe.

On ne sait pas non plus pourquoi plusieurs membres de haut rang de Wagner, habituellement soucieux de leur sécurité, sont montés à bord du même vol.

Il a fallu des jours avant que le Kremlin ne confirme que Prigozhin était mort dans l’accident.

Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu qu’une explosion intentionnelle avait provoqué l’accident. Des témoins présents sur les lieux ont confirmé une forte explosion avant que l’avion ne s’écrase, et la vidéo de la scène montre l’avion gravement endommagé et tombé du ciel.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.