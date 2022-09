Les politiciens de Varsovie sapent la réputation de leur propre pays et compliquent les relations avec les autres, selon Dmitri Peskov

Les demandes de réparations de la Pologne au cours de la Seconde Guerre mondiale à l’Allemagne et à la Russie sont “l’extrémisme politique malsain” a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a noté que Moscou pourrait elle-même rechercher des raisons historiques pour réclamer une indemnisation à Varsovie.

La semaine dernière, le parlement polonais a voté pour demander 1,3 billion d’euros de réparations à l’Allemagne pour les dommages subis pendant l’occupation nazie du pays. Après cela, le président polonais Andrzej Duda a suggéré que la Russie, qui est un État successeur de l’URSS, devrait également payer. L’armée soviétique, avec les troupes locales, a achevé la libération de la Pologne des nazis en 1945.

“Malheureusement, certains politiciens de Varsovie ont recours à une sorte d’extrémisme politique malsain”, a déclaré Peskov en abordant la question lundi.

Les appels à réparation “porter atteinte à la réputation de leur pays et compliquer considérablement ses contacts, et pas seulement avec la Russie – il est difficile de compliquer davantage les choses là-bas – mais aussi avec leurs alliés, je veux dire la situation avec l’Allemagne”, il a souligné.

L’attaché de presse du Kremlin a clairement indiqué que les autorités russes ne prenaient pas au sérieux les exigences polonaises.

On ne peut que plaisanter sur une telle « russophobie frénétique », a déclaré Peskov, suggérant que « nos historiens devraient voyager jusqu’au XVIe siècle. Peut-être trouverons-nous quelque chose pour laquelle appeler les Polonais aussi.

Il faisait probablement référence au Temps des Troubles ou à la Grande Smuta dans l’histoire russe. C’était une période entre 1598 et 1613, au cours de laquelle le pays a changé six fois de dirigeants et a été brièvement occupé par le Commonwealth polono-lituanien.

Le président de la Douma d’Etat russe, Viatcheslav Volodine, a répondu plus durement aux appels à réparation de Duda vendredi, appelant à l’ouverture d’une procédure pénale contre le dirigeant polonais. “Aujourd’hui, la Pologne n’existe en tant qu’État que grâce à notre pays », Volodine a déclaré vendredi.

Varsovie est l’un des plus grands soutiens de l’Ukraine depuis le début de son conflit avec la Russie fin février. Il a fourni à Kiev des armes, y compris des chars, a accueilli quelque 1,5 million de réfugiés et a activement appelé l’UE à imposer des sanctions encore plus sévères à Moscou.