Le Kremlin a reconnu à contrecœur les problèmes de son projet au milieu du chaos de la mobilisation

Des policiers arrêtent un manifestant lors du rassemblement non autorisé à Moscou, en Russie, le 24 septembre 2022.

Un porte-parole du Kremlin a tenté de détourner le blâme de la montée de la discorde à la suite du projet de décret russe.

Des manifestations, des manifestations de violence et des informations faisant état de départs massifs ont tourmenté la Russie ces derniers jours.

Il y a eu des rapports de civils provocants refusant l’appel.

Le Kremlin a continué lundi à défendre son récent ordre de mobilisation tout en reconnaissant que le projet jusqu’à présent était en proie à des problèmes.

La semaine dernière, plus de sept mois après le début de la guerre de la Russie en Ukraine, le président Vladimir Poutine annoncé une mobilisation militaire partielle dans un effort pour répondre Le problème de la main-d’œuvre en Russie au milieu d’une série de récentes victoires ukrainiennes.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a reconnu lundi le désarroi dans le projet de processus jusqu’à présent, mais s’est soustrait à toute responsabilité, accusant plutôt les autorités locales chargées de mettre en œuvre la mobilisation parmi les civils rebelles, selon le New York Times.

La conscription a martelé les réalités de la guerre au peuple russe, dont la majorité n’a pas été affectée par le conflit jusqu’à présent. La mobilisation du pays verra jusqu’à 300 000 réservistes appelés à rejoindre le combat, dont beaucoup en première ligne.

Des dizaines de milliers de projets d’ordonnances ont déjà été publiés – le public russe n’est pas content.

Dans les jours qui ont suivi l’annonce du projet par Poutine, le pays a connu manifestations de massemanifestations de violence et rapports de des centaines de milliers d’hommes russes en fuite. En Lundi, les images satellites ont montré files de voitures attendant de traverser la Géorgie et la Mongolie depuis la Russie.

La défiance croissante du pays a culminé avec un incident choquant lundi, lorsqu’un homme frustré par l’ordre de mobilisation a tiré et blessé un agent de recrutement dans un bureau d’enrôlement sibérien. La mère du tireur présumé a déclaré à un média local que son fils était furieux après qu’un de ses amis ait reçu un brouillon de convocation alors qu’il n’avait aucune expérience militaire russe, selon Les temps.

Il y a également eu des rapports selon lesquels des hommes inaptes au combat sont enrôlés, et plusieurs gouverneurs régionaux l’ont reconnu.

Lors d’un appel avec des journalistes, Peskov a déclaré qu’il y avait eu des incidents de personnes violant le décret, mais a ajouté que les gouverneurs régionaux s’efforçaient de remédier à de tels événements.

Il a également déclaré que le gouvernement éliminait tous les cas de “non-respect” des exigences militaires parmi les conscrits.

Mais alors que la Russie subit des pertes militaires croissantes grâce à un personnel épuisé, il est clair que le pays donne la priorité aux soldats de toutes compétences.

Il s’agit d’un ajustement de fin de partie qui ne devrait pas nuire aux performances militaires de la Russie de sitôt, les experts ont précédemment déclaré à Insider. L’infrastructure militaire affaiblie du pays pose des problèmes importants pour la formation et l’armement des conscrits.

“C’est une chose d’appeler des réservistes, mais pour les rendre efficaces au combat, vous devez leur faire suivre un processus de formation quelconque qui prend au moins plusieurs semaines”, a déclaré Simon Miles, professeur adjoint à la Sanford School of Public Policy de l’Université Duke. et un historien de l’Union soviétique et des relations américano-soviétiques, a déclaré à Insider la semaine dernière. “Mais les Russes ont fondamentalement cannibalisé leur capacité à le faire.”