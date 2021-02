Le ‘Kral Koor’ du Cachemire s’associe au département de l’artisanat pour aider à faire revivre la poterie dans la vallée

La tradition séculaire de la poterie a attiré l’attention du gouvernement du Jammu-et-Cachemire après qu’un ingénieur devenu potier se soit lancé pour la renaissance de l’art mourant dans la vallée.

Saima Shafi, 32 ans, populairement connue sous le nom de «Kral Koor» (fille potière au Cachemire), a récemment été invitée par le département de l’artisanat de l’État à partager ses expériences avec les artisans de Beerwah dans le centre du Cachemire.

Au cours de son interaction avec les artisans, la réponse écrasante pour la renaissance de la poterie au Cachemire a amené le département de l’artisanat à décider que des données sur ces artisans seront collectées afin d’élaborer des plans pour eux.

Shafi, qui travaille comme ingénieur junior avec le département des travaux publics ici, a demandé aux personnes présentes à la fonction de s’assurer qu’elles enseignent l’art de la poterie à leurs générations futures.

« Le caillé se couche toujours mieux dans un récipient en terre et les pots en argile ont pour effet de rendre l’eau plus douce et plus froide pendant les étés. Il ne faut pas oublier que si la vannerie fait du Kashmiri Kangri un spectacle lumineux et gai, il est au fond un pot en terre fabriqué par un potier, »dit-elle.

Exhortant les artisans à ne pas regarder uniquement le gouvernement pour obtenir de l’aide, elle leur a demandé de s’associer à des organisations non gouvernementales afin de comprendre l’évolution des techniques de ce commerce à l’échelle mondiale.

S’adressant au rassemblement, Shafi a déclaré que le moment était venu où nous devons ramener la tradition séculaire de la poterie dans les cuisines modernes du Cachemire. Elle les a informés que l’argile en grès de Haryana peut fabriquer des ustensiles à partir du tour de potier et qu’elle peut même être utilisée dans des fours à micro-ondes.

Par la suite, discutant séparément avec un groupe de potiers, Shafi leur a parlé du site archéologique de Burzahom dans la vallée du Cachemire, qui a des vestiges de l’âge de pierre et est en attente du statut de site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

« Lors des fouilles, des pots en terre ont été découverts qui avaient été fabriqués à l’âge de pierre. L’endroit est très proche de la ville de Srinagar et raconte l’histoire d’anciens liens avec la poterie. Veuillez transmettre cet art à votre prochaine génération afin que nous restions connectés à nos racines », a déclaré Shafi.

L’ingénieur civil a déclaré avoir appris l’état actuel irrévérencieux de la poterie le jour où elle a commencé à chercher un institut capable d’enseigner cet art dans la région. « Si nous connaissons le métier, où sont les instituts qui enseignent cela? Pourquoi les programmes gouvernementaux ne sont-ils pas populaires parmi la communauté des potiers … Ce sont des questions auxquelles il faut répondre », a-t-elle dit.

Après ses heures de travail et le week-end, Shafi fréquente les endroits de la vallée qui étaient connus pour la poterie il y a quelques décennies. Elle rend visite aux potiers locaux, peu répartis dans la région, pour préserver leurs techniques traditionnelles pour la postérité. Sa double identité d’ingénieur et de potier suscite des réponses étonnées de la part de ces artisans.