Les marchés intérieurs ont connu un démarrage tumultueux mercredi, avec un rapport sur l’inflation plus élevé que prévu aux États-Unis. Les indices de première ligne Nifty50 ont baissé de plus de 150 points pour s’échanger en dessous de 17 900 niveaux, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de plus de 700 points pour s’échanger à 59 867 niveaux. Les marchés plus larges se sont également négociés faiblement alors que Nifty Smallcap 100 et Nifty Midcap 100 ont glissé de plus de 1%. Tous les secteurs ont plongé en territoire négatif, les indices Nifty IT, Nifty Realty et Nifty Metal portant le poids de la vente mondiale.

Les créateurs de mèmes de Twitter, cependant, ont saisi l’occasion.

Tech Mahindra, TCS, Wipro, Infosys ont fortement contribué aux pertes des indices de référence. Asian Paints, NTPC, Kotak Mahindra Bank ont ​​cependant tenté de réduire les pertes.

VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements, Geojit Financial Services, a déclaré : « La baisse de 4,32 % et de 5,12 % du S&P 500 et du Nasdaq mardi nous rappelle qu’il y a plus d’incertitude concernant l’inflation et la croissance et plus de volatilité à venir pour les marchés. Les données d’inflation de l’IPC pires que prévu aux États-Unis, malgré le refroidissement des prix du gaz, ont été une surprise. Maintenant, le marché craint que l’inflation ne s’enracine et qu’une Fed ultra-hawkish ne déclenche un atterrissage brutal de l’économie américaine.

« La stratégie ‘buy on dips’ fonctionne très bien en Inde depuis plus d’un mois maintenant. Les investisseurs doivent veiller à ce que cette stratégie continue de fonctionner. Il vaut mieux éviter les achats agressifs sur les creux », a déclaré Vijayakumar.

“Les actions de l’économie nationale telles que les services financiers de haute qualité, les biens d’équipement, l’automobile, les segments des produits de grande consommation et les télécommunications sont désormais relativement sûres. Les actions orientées vers l’économie mondiale comme l’informatique et les métaux sont susceptibles d’être sous pression », a-t-il ajouté.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici