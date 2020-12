KOWEIT CITY (AP) – Le Koweït a commencé à voter samedi pour son Assemblée nationale, la première élection depuis la mort de son émir au pouvoir de longue date à un moment où la nation riche en pétrole est aux prises avec de graves problèmes économiques pendant la pandémie de coronavirus.

Les centaines de milliers d’électeurs de ce petit pays sélectionneront des législateurs pour 50 sièges au parlement, le plus libre et le plus turbulent de tous les pays arabes du Golfe. Cependant, le parlement koweïtien a réprimé l’opposition à sa famille au pouvoir Al Sabah depuis les manifestations du printemps arabe de 2011 qui ont vu des manifestants prendre d’assaut la chambre.

Les parlements ne remplissent généralement pas l’intégralité de leur mandat chez le fidèle allié américain, mais celui-ci l’a fait.

Les Koweïtiens votent dans 102 écoles du pays de la taille de l’État américain du New Jersey. Les autorités ont déclaré que des masques et une distanciation sociale seraient nécessaires en raison de la pandémie. Plusieurs écoles accueillent ceux qui ont des cas actifs du virus, les malades recevant d’abord la permission de voter du gouvernement.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h

Le vote intervient après la mort en septembre du dirigeant koweïtien, le cheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, 91 ans. Cheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah, 83 ans, a rapidement pris le pouvoir sans aucune opposition. Le parlement sortant a ensuite approuvé le choix de Cheikh Nawaf pour le prince héritier, Sheikh Meshal Al Ahmad Al Jaber, le chef adjoint de la Garde nationale du Koweït, âgé de 80 ans.

Le nouveau parlement devra prendre des décisions sur un certain nombre de questions, peut-être pas plus importantes que l’économie koweïtienne.

Cet automne, l’agence de notation Moody’s a déclassé le Koweït pour la première fois de son histoire. Le ministre des Finances a averti que le gouvernement ne serait bientôt plus en mesure de payer les salaires. La banque nationale du Koweït a déclaré que le déficit du pays pourrait atteindre 40% de son produit intérieur brut cette année, le niveau le plus élevé depuis la dévastation financière de l’invasion irakienne de 1990 et la guerre du Golfe qui a suivi.

Avec des prix du pétrole brut juste au-dessus de 45 dollars le baril, d’autres États arabes voisins se sont endettés, ont réduit leurs subventions ou ont introduit des taxes pour soutenir leurs dépenses. Le Koweït, cependant, n’a rien fait de tout cela.

Cela ne veut pas dire que le Koweït demandera bientôt de l’aide lors des sommets internationaux. La Kuwait Investment Authority détient des actifs de 533 milliards de dollars, selon le Sovereign Wealth Fund Institute, basé à Las Vegas, ce qui en fait le quatrième fonds de ce type au monde.

Le problème est que le Koweït n’a pas de cadre juridique pour les dépenses déficitaires au-delà de sa limite actuelle de 33 milliards de dollars. Il faut que le parlement du pays donne son approbation. Mais les législateurs seront probablement confrontés à une réaction populaire car le public craint que l’argent ne soit perdu à cause de la corruption au milieu d’une série d’affaires très médiatisées secouant le pays.

Le Koweït possède la sixième plus grande réserve de pétrole connue au monde. Le pays accueille également quelque 13 500 soldats américains, dont beaucoup se trouvent au Camp Arifjan, au sud de Koweït, qui abrite également le commandement avancé de l’armée américaine.