Le Koweït nomme un nouveau gouvernement dans un contexte de luttes intestines avec le Parlement qui a paralysé le système politique

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le Koweït a formé un nouveau gouvernement lundi après la dissolution du précédent cabinet à la suite des troisièmes élections législatives en trois ans au milieu de luttes intestines qui ont paralysé le système politique du pays.

Le Cabinet de 15 membres a été nommé par le Premier ministre Cheikh Ahmad Nawaf Al Sabah, qui à son tour a été reconduit à ce poste par son père, l’émir, la semaine dernière. Ils rejoindront les 50 députés élus au début du mois pour former l’Assemblée nationale. C’est le cinquième Cabinet en moins d’un an.

Le Koweït est le seul parmi les pays arabes du Golfe à avoir une assemblée démocratiquement élue qui exerce des contrôles sur la famille régnante. Mais ces dernières années, les différends entre le Cabinet et le Parlement l’ont empêché d’adopter même des réformes de base.

Dix des 15 membres du Cabinet, plus le Premier ministre, sont reconduits, mais il y a un nouveau ministre de la Défense, le cheikh Ahmad Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah, et le ministre du pétrole, Saad Al Barrak.

Le ministre des Finances, Manaf Abdulaziz Al Hajri, a été réintégré. Il avait auparavant remplacé Abduwahab al-Rushaid, une jeune figure au franc-parler connue pour ses critiques des politiques budgétaires du gouvernement.

Une élection générale en septembre avait donné un mandat pour le changement, amenant 27 nouveaux législateurs à l’assemblée de 50 membres. Cependant, en mars, la Cour constitutionnelle du Koweït a annulé le décret dissolvant l’ancien parlement et l’a rétabli. Quelques semaines plus tard, la famille au pouvoir Al Sabah a dissous ce parlement pour la deuxième fois, organisant le vote le plus récent, au cours duquel la plupart des députés élus en septembre ont retrouvé leur siège.

La relation entre le Parlement et le Cabinet sera fortement façonnée par le vainqueur de la course à la présidence.

Cela opposera probablement Marzouq al-Ghanim, descendant d’une famille influente et membre éminent de la puissante communauté d’affaires du pays, qui a été président pendant près d’une décennie, au politicien vétéran Ahmed al-Saadoun, qui est considéré comme unissant ceux qui cherchent changement au parlement.

Al-Ghanim est un opposant connu au Premier ministre et l’a récemment qualifié de « danger pour le pays ».

L’impasse politique du Koweït s’est aggravée après la mort en 2020 de son émir au pouvoir, le cheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, un diplomate chevronné qui a dirigé le pays pendant près de 15 ans.

Il a été remplacé par son demi-frère malade, le cheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah, le prince héritier cheikh Meshal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah assumant le pouvoir au jour le jour. Tous deux ont plus de 80 ans et la ligne de succession après eux n’est pas claire.

La petite nation arabe est l’une des plus riches du monde, avec les sixièmes plus grandes réserves de pétrole et un bien-être du berceau à la tombe pour ses 1,5 million de citoyens. Mais l’impasse du Koweït a empêché le cheikh de s’endetter, le laissant avec peu dans ses coffres pour payer les salaires gonflés du secteur public et n’investissant pas correctement dans l’éducation, les soins de santé et d’autres services.

Nick El Hajj, Associated Press