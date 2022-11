Le Koweït met à mort 7 détenus lors d’une rare exécution de masse

L’agence de presse officielle KUNA a décrit les personnes exécutées comme faisant face à des meurtres avec préméditation et à d’autres accusations dans le cheikh. Il a identifié les personnes tuées comme trois hommes koweïtiens, une femme koweïtienne, un homme syrien, un homme pakistanais et une femme éthiopienne.

Les exécutions sont assez rares au Koweït, qui possède les sixièmes réserves mondiales de pétrole. La dernière avant 2017 a eu lieu en 2013, lorsqu’un Pakistanais, un Saoudien et un “Bidoon” – un nom utilisé dans l’émirat pour les personnes sans nationalité – ont été pendus.

“L’UE appelle à l’arrêt des exécutions et à un moratoire de facto complet sur l’application de la peine de mort, comme première étape vers une abolition formelle et totale de la peine de mort au Koweït”, a déclaré l’UE dans un communiqué, appelant la mort peine « un châtiment cruel et inhumain ».