Le Koweït interdit aux citoyens non vaccinés de voyager à l’extérieur du pays

Les restrictions entreront en vigueur à partir du 22 mai et n’affecteront pas les personnes appartenant à des groupes d’âge qui ne sont pas éligibles pour se faire vacciner contre le coronavirus, a déclaré lundi le ministère de l’Information du pays.

Le Koweït, qui compte plus de 4,4 millions d’habitants, a jusqu’à présent administré plus de 1,1 million de doses de vaccins, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé. Deux jabs – ceux produits par Pfizer-BioNTech et AstraZeneca – ont été enregistrés pour une utilisation par le pays riche en pétrole.

L’ancienne interdiction d’entrée pour les citoyens non koweïtiens est restée en vigueur, tout comme l’ordonnance rendue en avril pour suspendre tous les vols en provenance de l’Inde en raison de la flambée des infections dans ce pays.

Le Koweït lui-même a connu une augmentation des cas quotidiens de coronavirus au cours des premiers mois de l’année, avec entre 1300 et 1500 personnes infectées quotidiennement.

Depuis le début de la pandémie, 276 500 personnes dans le pays ont été testées positives pour Covid-19. Le pays a enregistré près de 1 600 décès liés au virus.

