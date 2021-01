LE CAIRE – Après une fracture qui a fracturé le monde arabe et mis à l’épreuve la diplomatie américaine pendant plus de trois ans, l’Arabie saoudite était sur le point de rouvrir ses frontières et son espace aérien au Qatar lundi soir après l’avoir boycotté depuis 2017, a annoncé lundi le ministre koweïtien des Affaires étrangères. Cette annonce pourrait être une première étape vers la fin de l’isolement du Qatar par rapport à ses voisins arabes, notamment l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte. L’ouverture, annoncée la veille d’une réunion au sommet des pays du Golfe en Arabie saoudite mardi, permettrait le commerce et les déplacements entre le Qatar et le royaume pour la première fois depuis que les quatre pays ont bloqué le Qatar en juin 2017, accusant ses dirigeants de soutenir le terrorisme. et les islamistes de la région, et de se rapprocher de trop près de l’Iran, leur ennemi. Le prince héritier saoudien et dirigeant de facto, Mohammed ben Salmane, a déclaré dans un communiqué publié lundi par l’agence de presse officielle du royaume que le sommet «resserrerait les rangs et unifierait la position» des pays du Golfe, laissant entendre que plus de réconciliation allait suivre. Il a également souligné l’espoir des Saoudiens d’un front uni pour contrer l’Iran.

Mais peu de choses ont changé depuis 2017 pour répondre aux plaintes de l’Arabie saoudite et de ses alliés à propos du Qatar, soulevant la question de savoir ce que le boycott a accompli – et si une solution qui ne résoudrait pas les différends sous-jacents durerait.

À Washington, l’annonce a été considérée comme une bonne nouvelle. Arrivé pendant la transition d’un président américain à un autre, l’accord se situe à un rare chevauchement d’intérêts pour le président Trump, dont l’administration a exhorté ses alliés à cesser de se quereller et à s’unifier contre l’Iran, et le président élu Joseph R. Biden Jr., dont l’équipe préférerait ne pas hériter d’une crise centrée sur l’une des régions les plus stratégiques du globe. Dans l’espoir de presser davantage l’Iran avant la fin de la présidence de M. Trump, les responsables de l’administration ont poussé de manière concertée l’Arabie saoudite et ses alliés à négocier avec le Qatar au cours des derniers mois. Le gendre du président, Jared Kushner, s’est rendu à Doha et à Riyad en décembre pour cajoler les responsables du Golfe. Le Koweït, qui a annoncé l’ouverture lundi, a également servi de médiateur. Le ministre des Affaires étrangères du Koweït, Cheikh Ahmad Nasser al-Mohammad al-Sabah, a déclaré dans un communiqué télévisé qu’il y avait eu un accord entre l’Arabie saoudite et le Qatar, qui, selon lui, serait une «nouvelle page dans les relations fraternelles».

Les responsables de l’Arabie saoudite et du Qatar n’ont pas immédiatement confirmé qu’il y avait un accord entre les deux pays. La décision des pays du Golfe en 2017 de rompre leurs relations avec le Qatar, de rompre les relations diplomatiques et de suspendre les voyages terrestres, aériens et maritimes, a contraint la petite monarchie à une crise immédiate. Le commerce et le commerce qui circulaient normalement autour du Golfe se sont effondrés; certaines familles ont été brutalement laissées dans l’impossibilité de voir des parents qui vivaient de l’autre côté de la fracture; des milliers de personnes ont dû quitter leur domicile pratiquement du jour au lendemain pour retourner au Qatar ou dans les autres pays. Depuis lors, cependant, le Qatar s’est appuyé sur son énorme richesse en gaz naturel pour devenir plus autonome et établir des relations plus solides avec l’Iran et la Turquie, un autre ennemi des pays du blocus, les Émirats arabes unis en particulier. Combinée à la pression de Washington, la voie des négociations s’est éclaircie ces derniers mois, les responsables des deux côtés signalant qu’ils étaient en pourparlers. Et les analystes ont déclaré que l’Arabie saoudite avait peut-être vu la réparation de la rupture comme un moyen de commencer les relations du royaume avec la nouvelle administration Biden, qui a menacé de prendre une ligne plus dure à l’égard de l’Arabie saoudite, sur une note positive. Mais certains analystes disent que peu de choses suggèrent que le Qatar changera son comportement en ce qui concerne les pratiques qui frustrent le plus ses voisins – ni ne maîtrisant totalement le mégaphone qu’il utilise pour diffuser son message et harceler ses ennemis, le réseau médiatique Al Jazeera, ni s’éloignant de l’Iran et de la Turquie. Amener le Qatar à modifier ses relations avec la Turquie «peut s’avérer un vœu pieux», a écrit en décembre Hussein Ibish, analyste à l’Arab Gulf States Institute à Washington. «Étant donné le nombre de problèmes susceptibles de rester non résolus, il existe un potentiel important de discorde future et peut-être une autre crise concernant les politiques qatariennes dans un avenir prévisible.» Selon M. al-Sabah, l’accord appelle l’Arabie saoudite à permettre à Qatar Airways de survoler son espace aérien, ce qui aurait un poids géopolitique et symbolique: non seulement les avions qataris passeraient moins de temps à voler sur des routes alambiquées au départ de Doha pour éviter -limite l’espace aérien, mais l’Iran perdrait jusqu’à 100 millions de dollars de frais annuels que le Qatar a payés pour survoler l’Iran à un moment où l’économie iranienne souffre déjà de sanctions américaines strictes.