Le Koweït condamne à mort 7 détenus lors d’exécutions massives

Le Koweït a mis à mort mercredi sept prisonniers lors d’une rare exécution de masse dans ce petit pays riche en pétrole malgré les critiques internationales sur ses projets.

L’agence de presse officielle KUNA a décrit les personnes exécutées comme étant toutes reconnues coupables de meurtre avec préméditation et d’autres chefs d’accusation dans le cheikh. Il a identifié les personnes tuées comme étant trois hommes koweïtiens, une femme koweïtienne, un homme syrien, un homme pakistanais et une femme éthiopienne.

Le Koweït a déclaré que les exécutions avaient eu lieu dans sa prison centrale. Il n’a pas identifié la méthode utilisée pour effectuer les exécutions, bien que le cheikh pend généralement ses prisonniers condamnés. Cependant, il peut également utiliser des pelotons d’exécution.

“Ils ont privé les victimes de leurs droits les plus sacrés dans ce monde, qui est le droit à la vie”, a déclaré le parquet du Koweït dans un communiqué.

Le Koweït n’avait pas procédé à une exécution depuis 2017, date à laquelle il avait également procédé à l’exécution massive de sept prisonniers, dont un membre de la famille dirigeante.

Les exécutions sont assez rares au Koweït, qui possède les sixièmes réserves mondiales de pétrole. Les dernières avant 2017 ont eu lieu en 2013, lorsqu’un Pakistanais, un Saoudien et un “Bidoon” – un nom utilisé dans l’émirat pour les personnes sans nationalité – ont été pendus.

L’Union européenne a immédiatement critiqué les exécutions, qui, selon elle, coïncidaient avec une visite du responsable de la Commission européenne, Margaritis Schinas, dans le pays.

“L’UE appelle à l’arrêt des exécutions et à un moratoire de facto complet sur l’application de la peine de mort, comme première étape vers une abolition formelle et totale de la peine de mort au Koweït”, a déclaré l’UE dans un communiqué, appelant la mort peine “un châtiment cruel et inhumain”.

Schinas a averti séparément dans un communiqué que l’UE « tirera les conséquences que cela aura sur les discussions sur la proposition d’inscrire le Koweït sur la liste sans visa ». Le Parlement européen devait voter jeudi sur la proposition de lever les exigences de visa pour les Koweïtiens et ceux du Qatar voisin dans l’UE jeudi. L’UE a prévu séparément de convoquer l’ambassadeur du Koweït à Bruxelles.

Amna Guellali, une responsable d’Amnesty International, a également appelé plus tôt à l’arrêt des exécutions.

« La peine de mort est une violation du droit à la vie et le châtiment ultime, cruel, inhumain et dégradant », a-t-elle déclaré.