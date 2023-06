Le Koweït conclut un accord de 367 millions de dollars pour acquérir des drones de combat de fabrication turque

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le Koweït a conclu un accord d’une valeur de 367 millions de dollars avec le géant turc des drones Baykar pour acheter ses drones de combat TB2 de plus en plus recherchés, a annoncé l’armée koweïtienne.

Le drone, Bayraktar TB2, est doté de véhicules aériens sans pilote capables de transporter des bombes légères à guidage laser et de voler jusqu’à 27 heures d’affilée, ce qui, selon la société, était « un record », qu’elle avait établi en testant le drone au Koweït en 2019.

L’annonce, mardi, ferait du Koweït le 28e pays à se procurer les drones TB2.

La demande de drones a augmenté en raison de leur déploiement réussi dans des zones de conflit telles que la Libye, la Syrie et l’Ukraine.

Le brigadier en chef des opérations de l’armée de l’air koweïtienne, le général Fahad Al-Dosari, a déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter que la flotte de drones peut soutenir la marine et les garde-côtes, ainsi que surveiller les frontières maritimes et terrestres. Il a déclaré que les drones peuvent également « effectuer des missions de reconnaissance et ciblées » en plus de soutenir les efforts de recherche et de sauvetage.

Baykar et le gouvernement koweïtien n’ont pas précisé combien de drones avaient été achetés ni quand ils seraient livrés. Les deux n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter.

Les drones – d’un prix inférieur à 2 millions de dollars chacun selon les estimations – sont produits par la société Baykar Defence, qui appartient à la famille de Selcuk Bayraktar, le gendre du président turc Recep Tayyip Erdogan. Bayraktar est le directeur technique de l’entreprise.

Le TB2 a été crédité d’avoir contribué à faire pencher la balance des conflits en Libye, ainsi qu’à l’allié de la Turquie, l’Azerbaïdjan, dans ses combats avec les forces soutenues par l’Arménie dans la région contestée du Haut-Karabakh en 2020.

Cela a également permis à l’Ukraine de monter une défense acharnée de ses villes, en menant des attaques contre les forces russes avec une efficacité qui a surpris de nombreux experts militaires occidentaux et déclenché une ruée parmi les nations pour se procurer l’engin sans pilote.

Une vidéo utilisant une chanson intitulée « Bayraktar » – avec des sons d’explosions programmés pour coïncider avec les rythmes – a été téléchargée sur YouTube et diffusée à la radio ukrainienne.

Une campagne privée de financement participatif lituanien, inspirée par l’efficacité du drone au combat, a rallié des citoyens ordinaires et a levé près de 6 millions d’euros pour acheter un TB2 pour l’Ukraine.

Le contrat de drone entre Baykar et le Koweït, conclu par des négociations directes entre les gouvernements turc et koweïtien, comprend également l’approvisionnement en armes, la guerre électronique et des installations mobiles de contrôle au sol compatibles avec les normes de l’OTAN selon les médias d’État koweïtiens.

Le Koweït, considéré comme un allié majeur non membre de l’OTAN, et les États-Unis entretiennent un partenariat militaire étroit depuis que l’Amérique a lancé la guerre du Golfe en 1991 pour expulser les troupes irakiennes après que le dictateur irakien Saddam Hussein a envahi le pays. Le pays abrite le quartier général avancé de l’US Army Central et quelque 13 500 soldats américains.

Nick El Hajj, Associated Press