Le Koweït bloque la sortie de Call of Duty : Black Ops 6, Activision annule toutes les précommandes et propose des remboursements

Les autorités du Koweït ont bloqué la sortie de Call of Duty : Black Ops 6 quelques jours seulement avant son lancement.

Black Ops 6 devait sortir dans les magasins du monde entier le 25 octobre, y compris au Koweït, mais les régulateurs ont interdit sa sortie.

Un porte-parole d’Activison a déclaré à l’IGN qu’il restait « espérant » que les autorités koweïtiennes reconsidéreraient leur décision. Voici la déclaration dans son intégralité :

Call of Duty: Black Ops 6 n’a pas été approuvé pour une sortie au Koweït. Pour le moment, le titre ne sera pas disponible dans la région. En conséquence, toutes les précommandes au Koweït seront annulées et remboursées au point d’achat d’origine. Nous gardons espoir que les autorités locales reconsidéreront leur décision et permettront aux joueurs du Koweït de profiter de cette toute nouvelle expérience de la série Black Ops.

Activision n’a pas réussi à expliquer la raison de l’interdiction de Black Ops 6 au Koweït, mais cela a probablement quelque chose à voir avec son environnement. Black Ops 6 se déroule dans les années 90, au milieu de la guerre du Golfe, qui a débuté lorsque l’Irak a envahi le Koweït le 2 août 1990.

Call of Duty: Black Ops 6 Live Action révèle la bande-annonce Captures d’écran

En effet, le matériel promotionnel de Black Ops 6 présente les dirigeants mondiaux de l’époque, notamment Bill Clinton, Margaret Thatcher, George HW Bush, Colin Powell et Saddam Hussein.

Cette semaine, Microsoft a retiré son 1 $ pour 14 jours d’essai du Game Pass avant Call of Duty : Black Ops 6 la date de sortie. Mise en miroir une tactique qu’il a employée avant le lancement l’année dernière de Starfield de Bethesda Microsoft a désormais rendu indisponible l’offre de lancement à 1 $. Il n’était auparavant disponible que pour ceux qui n’étaient jamais abonnés au Game Pass auparavant. Black Ops 6 est bien sûr le premier jeu Call of Duty à être lancé directement dès le premier jour du Game Pass, après l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars.

Nous avons également la confirmation du lancement des cartes, modes et opérateurs multijoueurs de Call of Duty: Black Ops 6, et Call of Duty : préchargement de Black Ops 6 et heures de lancement mondial .

