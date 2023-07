Le Koweït bat le Bangladesh 1-0 en prolongation pour participer à la finale du championnat SAFF

Le Koweït a dû étirer son dernier tendon avant de remporter une victoire nerveuse 1-0 contre le Bangladesh pour participer à la finale du championnat SAFF samedi.

Abdullah Al Bloushi a marqué le vainqueur pour le Koweït dans les dernières minutes de la première mi-temps de la prolongation. Ils affronteront l’Inde ou le Liban lors de l’affrontement au sommet du 4 juillet.

Avant le but, le match a vu les deux équipes gaspiller des occasions avec abandon.

Cela a commencé à la deuxième minute de la première mi-temps lorsque le Bangladesh Shekh Morsalin n’avait que le gardien koweïtien Anisur Rahman à battre mais a tiré le ballon directement dans les mains de ce dernier.

Le Koweït n’était pas loin non plus. Mobarak Al Faneeni a fait une tête dans un but ouvert mais il n’y avait pas de véritable puissance alors qu’un défenseur du Bangladesh a dégagé le ballon près de la ligne.

Au fur et à mesure que le match avançait, la lutte pour la supériorité s’est intensifiée sans qu’un vainqueur clair n’émerge.

Même au milieu de ce choc d’égal à égal, l’attaquant vétéran du Bangladesh Rakib Hossain a brillé avec ses invasions rapides de la surface rivale.

Rakib était également sur le point de mettre le Bangladesh en tête. Il avait réussi deux tirs fulgurants en début de deuxième mi-temps et à la 61e minute. Mais le gardien koweïtien Abdul Rahman et la barre transversale l’ont refusé à ces deux occasions.

Alors que le match semblait se diriger vers une fusillade, Ahmad Al Dhefeery a libéré Al Bloushi avec une passe intelligente.

Al Bloushi n’a pas manqué de trouver le chemin des filets cette fois, brisant le cœur du Bangladesh.

Le Bangladesh a essayé vaillamment en seconde période qui a vu des moments chauds impliquant des joueurs et des officiels de match. Mais le Koweït a réussi à s’accrocher.