Le Koweït annonce la formation d’un nouveau Cabinet pour désamorcer la crise

Il représente le cinquième gouvernement du Koweït au cours des deux dernières années, alors que le cabinet nommé par l’émir du pays et le parlement élu se disputent le partage du pouvoir. Certains ministres des administrations précédentes ont été reconduits à leurs postes, notamment Abduwahab al-Rushaid, le ministre des Finances au franc-parler connu pour ses critiques des politiques budgétaires du gouvernement. Les ministres succèderont au gouvernement intérimaire qui avait présenté sa démission il y a plus de trois mois.

Dans le but de sortir de l’impasse et d’apaiser les législateurs de l’opposition frustrés par le Premier ministre et la paralysie politique, le prince héritier koweïtien Sheikh Meshal Al Ahmed Al Jaber a annoncé plus tôt cet été qu’il dissoudrait le Parlement et convoquerait des élections législatives anticipées.