Le Koweït annonce la formation d’un nouveau Cabinet pour désamorcer la crise

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le Koweït a annoncé lundi la formation d’un nouveau gouvernement pour désamorcer une querelle politique prolongée bloquant les réformes économiques dans cet État riche en pétrole.

Le nouveau Premier ministre du Koweït, Sheikh Ahmad Nawaf Al Sabah, dirigera le cabinet de 12 membres jusqu’à la dissolution du parlement avant les élections anticipées, a rapporté l’agence de presse officielle du pays, KUNA. La date du vote n’a pas encore été annoncée.

Il représente le cinquième gouvernement du Koweït au cours des deux dernières années, alors que le cabinet nommé par l’émir du pays et le parlement élu se disputent le partage du pouvoir. Certains ministres des administrations précédentes ont été reconduits à leurs postes, notamment Abduwahab al-Rushaid, le ministre des Finances au franc-parler connu pour ses critiques des politiques budgétaires du gouvernement. Les ministres succèderont au gouvernement intérimaire qui avait présenté sa démission il y a plus de trois mois.

Unique parmi les émirats arabes du Golfe, le parlement élu bruyant du Koweït exerce un véritable pouvoir. Mais les différends politiques ont paralysé la prise de décision dans l’État crucial de l’OPEP, créant des problèmes budgétaires majeurs pendant les bas prix du pétrole de la pandémie de coronavirus.

Dans le but de sortir de l’impasse et d’apaiser les législateurs de l’opposition frustrés par le Premier ministre et la paralysie politique, le prince héritier koweïtien Sheikh Meshal Al Ahmed Al Jaber a annoncé plus tôt cet été qu’il dissoudrait le Parlement et convoquerait des élections législatives anticipées.

La semaine dernière, le pays a nommé le fils de l’émir au pouvoir, Cheikh Ahmad, comme nouveau Premier ministre. L’ancien vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, âgé de 66 ans, était largement considéré comme un choix conservateur mais populaire.

The Associated Press