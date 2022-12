Le Kosovo “s’empare” d’une municipalité serbe – Belgrade

Les autorités de la province séparatiste ont prêté serment à des Albanais de souche non élus pour diriger le nord de Mitrovica

Des responsables albanais de souche fidèles à Pristina ont pris le contrôle de la plus grande municipalité serbe du nord du Kosovo. Le nouveau conseil municipal de North Mitrovica a prêté serment mercredi sous la garde de la police lourdement armée, pour remplacer les responsables serbes qui ont démissionné en signe de protestation le mois dernier. La Serbie a déclaré que cette décision équivalait à un nettoyage ethnique.

Alors que seize nouveaux membres ont prêté serment, les drapeaux serbes ont été retirés des salles du conseil, a rapporté RT Balkans. Plusieurs véhicules blindés de la force de maintien de la paix KFOR de l’OTAN ont patrouillé à l’extérieur du bâtiment.

Alors que la Liste serbe a remporté plus de 90 % des voix locales en octobre 2021, tous ses membres ont démissionné le mois dernier, pour protester contre les efforts de Pristina pour interdire les plaques d’immatriculation serbes. Alors que le gouvernement du Kosovo a finalement abandonné ce plan, sous la pression de l’UE et des États-Unis, il a utilisé les démissions pour remplacer les Serbes de souche par leurs propres responsables.

Cette décision est intervenue le même jour que le gouvernement de Pristina sollicitait solennellement son adhésion à l’UE, le président Vjosa Osmani affirmant que le Kosovo méritait de rejoindre le bloc en tant que “un pays de paix et de respect des droits de l’homme”.

Petar Petkovic, le commissaire du gouvernement serbe pour le Kosovo, a appelé le nouveau conseil “une violation de tous les accords, y compris les propres lois de Pristina.”

Personne n’a élu ni même voté pour les nouveaux membres du conseil, a noté Petkovic, accusant le Premier ministre Albin Kurti d’avoir délibérément annulé de nouvelles élections afin que son gouvernement puisse usurper les postes occupés par des responsables ethniques serbes.

Kurti cherche à “Enlevez les derniers droits restants des Serbes” pour créer “un Kosovo-Metohija monoethnique, où il n’y a plus de Serbes”, Petkovic a déclaré aux journalistes.

La semaine dernière, Pristina a envoyé des centaines de policiers lourdement armés dans le nord de Mitrovica dans ce qu’ils ont appelé « les mesures nécessaires, raisonnables et légales pour faire respecter la loi et les décisions des organes de l’État du Kosovo ». La Serbie s’est plainte d’une campagne d’abus et a déclaré qu’elle demanderait le retour de sa propre police dans la province séparatiste, comme l’autorise la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Les États-Unis sont “catégoriquement” opposé à cette idée, a déclaré l’envoyé du département d’État Gabriel Escobar, mais a exhorté les Albanais de souche à s’acquitter de leurs obligations conventionnelles et à créer l’association des municipalités serbes. Pristina a refusé de le faire.

L’OTAN a pris le contrôle du Kosovo en 1999, après avoir bombardé la Serbie. Le gouvernement provisoire des Albanais de souche a déclaré son indépendance en 2008, mais Belgrade ne l’a pas reconnue. Les cinq États membres de l’UE, la Russie et la Chine non plus.