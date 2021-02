Le Kosovo organise des élections législatives anticipées pour former un nouveau gouvernement au milieu de la pandémie de coronavirus, d’un ralentissement économique et de négociations bloquées avec la Serbie, ennemie de la guerre.

Quelque 1,8 million d’électeurs ont commencé dimanche à voter dans 2 400 bureaux de vote. Ils « réélisent 120 législateurs parmi plus de 1 000 candidats issus de 28 groupements politiques. Quelque 100 000 Kosovars de la diaspora peuvent également voter par correspondance.

Les personnes infectées par le coronavirus pourront voter via des équipes de vote mobiles.

La réduction du chômage et la lutte contre le crime organisé et la corruption restent les plus grands défis.

Les négociations sur la normalisation des relations avec la Serbie, qui sont à nouveau au point mort l’année dernière après des pourparlers négociés par les États-Unis et l’Union européenne, n’ont figuré parmi les priorités d’aucune des parties.

Les partis politiques n’ont pas respecté bon nombre des mesures de contrôle des virus, notamment le port obligatoire du masque, la distance sociale, les limites de rassemblement de 50 personnes maximum et un couvre-feu nocturne.

L’élection a été prévue après que la Cour constitutionnelle du Kosovo a invalidé un vote d’un législateur condamné qui a aidé à confirmer le Cabinet du Premier ministre par intérim Avdullah Hoti de la Ligue démocratique de centre-droit du Kosovo.

Ce Cabinet a été nommé en juin après qu’Albin Kurti, du parti de gauche du Mouvement pour l’autodétermination, ait été démis de ses fonctions de Premier ministre.

La minorité serbe dispose de 10 sièges et 10 autres appartiennent à d’autres minorités.

L’UE a envoyé une mission d’experts électoraux au Kosovo pour surveiller le vote.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, une décennie après une guerre brutale de 1998-1999 entre les rebelles séparatistes albanais et les forces serbes. La guerre a pris fin en juin 1999 après qu’une campagne aérienne de 78 jours de l’OTAN a chassé les troupes serbes et qu’une force de maintien de la paix est arrivée.

La plupart des pays occidentaux reconnaissent le pays, mais la Serbie et ses alliés, la Russie et la Chine, ne le reconnaissent pas, et les tensions autour du Kosovo restent une source de volatilité dans les Balkans.