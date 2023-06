Le Kosovo se plaint d’émissaires occidentaux partiaux dans les pourparlers avec son ancien ennemi, la Serbie

PRISTINA, Kosovo (AP) – Le Premier ministre du Kosovo s’est plaint jeudi des préjugés contre son pays de la part des États-Unis et de l’Union européenne et de la tolérance de ce qu’il a appelé le régime autoritaire de la Serbie.

Le Premier ministre Albin Kurti a déclaré que son cabinet avait adopté une position différente. « Nous insistons sur le fait que bien se comporter avec un autocrate ne le fait pas mieux se comporter. Au contraire », a-t-il dit.

Les envoyés américains et européens pour les pourparlers Kosovo-Serbie – Gabriel Escobar et Miroslav Lajcak respectivement – ​​« viennent nous voir avec des demandes, avec des demandes de l’autre côté », a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press.

Les Serbes de souche ont récemment affronté la police du Kosovo puis la force de maintien de la paix KFOR dirigée par l’OTAN, faisant 30 soldats et plus de 50 Serbes blessés et faisant craindre une reprise des conflits sanglants dans la région.

Lars-Gunnar Wigemark, chef sortant de la Mission État de droit de l’UE, connue sous le nom d’EULEX, a déclaré que lors de la violente confrontation de la semaine dernière « il y a eu de très graves blessures subies par plusieurs soldats de la KFOR ».

« Il y avait déjà des violences de la pire espèce. Tout le monde… dit que nous avons de la chance qu’il n’y ait pas eu de victimes.

Après que les soldats ont été blessés la semaine dernière, l’OTAN a déclaré qu’elle enverrait 700 soldats supplémentaires dans le nord du Kosovo.

Wigemark a déclaré que le moment viendrait où la police civile d’EULEX, qui n’a plus de pouvoirs exécutifs mais seulement « surveille et encadrait la police du Kosovo », ne serait plus nécessaire au Kosovo.

« Mais les conditions ne sont pas encore là », a-t-il déclaré.

Le diplomate européen n’a pas exclu que l’Otan puisse décider de déployer « des milliers de militaires » au Kosovo.

« Si la situation devient de plus en plus instable, si elle recommence à s’aggraver, bien sûr, c’est une option. »

Les affrontements sont nés d’une confrontation antérieure après que des candidats albanais de souche déclarés vainqueurs des élections locales dans le nord du Kosovo sont entrés dans les bâtiments municipaux pour prendre leurs fonctions et ont été bloqués par les Serbes. Les Serbes de souche ont massivement boycotté les votes.

Bruxelles a demandé au Kosovo de retirer ses forces de police spéciales du nord du Kosovo, où vit la majorité de la minorité ethnique serbe, et d’organiser de nouvelles élections.

En février et mars, le Kosovo et la Serbie sont parvenus à un accord facilité par l’UE sur la normalisation des relations, avec un plan de mise en œuvre en 11 points. Le processus reste au centre des pourparlers médiatisés par les émissaires de Washington et de Bruxelles.

Kurti a insisté sur le fait que les forces de police spéciales ne pouvaient pas être « réduites » jusqu’à ce que les gangs criminels serbes quittent le pays ou soient arrêtés. Il a dit qu’il y aurait la paix au Kosovo s’il n’y avait pas « d’ordres de violence de Belgrade ».

Les puissances occidentales ne devraient pas se laisser aller à Belgrade, le problème fondamental de la violence dans les Balkans occidentaux, a déclaré Kurti.

Kurti s’est plaint que même pour les élections anticipées d’avril dans les quatre municipalités du nord à majorité serbe, « les médiateurs internationaux, les facilitateurs européens nous ont laissé tomber ».

Il a déclaré qu’ils avaient exhorté le Kosovo à apporter des amendements électoraux mais n’avaient pas fait pression sur le seul parti politique des Serbes de souche pour qu’il participe au vote.

Il a déclaré qu’il aurait besoin de l’aide de la communauté internationale pour favoriser le pluralisme politique dans la minorité ethnique serbe « pour une compétition équitable, pour une course démocratique aux nouveaux maires ».

« Nous ne pouvons pas nous permettre un autre processus où les candidats serbes le boycottent quelques jours avant le début des élections parce que c’est ce que Belgrade ordonne », a-t-il déclaré.

Wigemark, qui a également servi en Bosnie-Herzégovine, a déclaré qu’il était vital que « ces types d’incidents ne puissent pas éclater, se transformer en une sorte de conflit armé ».

« Le dialogue en cours entre Belgrade et Pristina, c’est le lieu pour régler la plupart des questions en suspens », a-t-il déclaré.

La Serbie et son ancienne province du Kosovo sont en désaccord depuis des décennies, Belgrade refusant de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008. La violence près de leur frontière commune a suscité la crainte d’une reprise d’un conflit de 1998-99 au Kosovo qui a fait plus de 10 000 morts et a abouti à la mission de maintien de la paix de la KFOR.

Par Llazar Semini, Associated Press