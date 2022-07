Le Kosovo retarde la répression contre les Serbes

Conseillé par l’ambassadeur américain, Pristina retarde l’interdiction des documents serbes qui ont déclenché des manifestations

Les autorités de la province séparatiste serbe du Kosovo ont annoncé dimanche soir qu’elles reporteraient la mise en œuvre de leur interdiction des plaques d’immatriculation et des documents d’identité serbes jusqu’au 1er septembre.

L’ambassadeur des États-Unis aurait exhorté Pristina à le faire, car la police du Kosovo s’est heurtée à des barrages routiers érigés par des Serbes locaux et des soldats de la paix de l’OTAN déployés pour empêcher les affrontements.

Le retard s’est accompagné d’une demande du gouvernement du Premier ministre Albin Kurti que les Serbes démantèlent leurs barricades, selon la chaîne de télévision Dukagjini basée à Pristina, qui a déclaré que la décision de Kurti faisait suite à une demande de l’ambassadeur américain au Kosovo, Jeffrey Hovenier.

Le report des mesures est nécessaire en raison de “Désinformation et malentendus” sur sa nature, le point de vente a cité Hovenier comme disant. Les États-Unis ont seulement demandé que la mise en œuvre soit reportée, et non annulée, a-t-il ajouté.

Les Serbes du nord de la province séparatiste avaient érigé des barrages routiers et sonné l’alarme plus tôt dans la journée, alors que la police spéciale lourdement armée sous l’autorité de Pristina prenait le contrôle de deux passages administratifs avec la Serbie. Le gouvernement de Kurti a insisté sur le fait qu’il commencerait à interdire les véhicules portant des plaques d’immatriculation et d’autres documents délivrés par la Serbie, au nom de l’imposition “la loi et l’ordre” sur tout le territoire de la province.

Les Serbes locaux et Belgrade se sont opposés, soulignant que Pristina avait à plusieurs reprises manqué à ses obligations de respecter les droits civils et humains des Serbes. Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que les Serbes “ne souffrira plus d’atrocités”, et s’est juré de “gagner” si le gouvernement albanais de souche persistait « persécuter, harceler et tuer des Serbes ».

Le gouvernement de Kurti a répondu en accusant Vucic d’avoir orchestré les barrages routiers illégaux, visant à saper le Kosovo « démocratique et progressiste ». Le chef de cabinet du président Vjosa Osmani a également affirmé que Belgrade agissait en tant que mandataire de la Russie.

Au milieu de rapports non confirmés et souvent contradictoires d’Albanais armés se massant à l’approche des villes à majorité serbe et de coups de feu qui peuvent ou non avoir blessé des civils, la force de maintien de la paix de l’OTAN dans la province, la KFOR, a annoncé qu’elle était “prêt à intervenir si la stabilité est compromise.”

Pendant ce temps, la Russie a accusé Pristina d’avoir délibérément aggravé la situation dans le cadre des efforts de l’OTAN pour cibler la Serbie. Le Kosovo et ses soutiens américains et européens à “arrêtez les provocations et respectez les droits des Serbes”, La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré dimanche.

Dimanche soir, Vucic s’est entretenu avec la direction de la KFOR depuis le quartier général de l’état-major serbe. Après être sorti du bâtiment peu avant minuit, il a déclaré aux journalistes qu’il était optimiste quant à une résolution pacifique.

“J’espère que cela se calmera d’ici demain et que nous pourrons trouver une solution dans les prochains jours”, Vucic, ajoutant que le commandant de la KFOR tiendra des pourparlers sur le démantèlement des barrages routiers avec les autorités locales à Kosovska Mitrovica.

“Dans les semaines et les mois à venir, nous affronterons le combat politique le plus dur de tous les temps, alors je remercie tout le monde pour sa retenue, surtout les Serbes du Kosovo”, dit Vucic. “Il n’y aura pas de reddition et la Serbie gagnera.”

L’OTAN a occupé le Kosovo en 1999, après une guerre aérienne de 78 jours contre ce qui était alors la Yougoslavie. La province a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien de l’Occident. Alors que les États-Unis et la plupart de leurs alliés l’ont reconnu, la Serbie, la Russie, la Chine et l’ONU en général ne l’ont pas fait.