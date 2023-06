Le Kosovo renforce la sécurité des frontières après avoir déclaré que 3 policiers ont été « kidnappés » par les forces serbes

PRISTINA, Kosovo (AP) – Le Premier ministre du Kosovo a déclaré jeudi que la sécurité des frontières serait renforcée suite à ce qu’il a décrit comme le rôle de la Serbie dans « l’enlèvement de trois policiers ».

Le Premier ministre Albin Kurti a également critiqué les casques bleus internationaux dirigés par l’OTAN pour ne pas avoir fourni d’explication officielle sur ce qui est arrivé aux trois agents de la police des frontières. Kurti dit qu’ils ont été « kidnappés à l’intérieur du territoire du Kosovo » tandis que Belgrade dit qu’ils ont été « arrêtés » sur le territoire serbe.

Kurti, s’exprimant lors d’une conférence de presse, a montré des cartes de l’endroit où l’incident aurait eu lieu, affirmant que les unités spéciales de la police et de l’armée serbes étaient profondément entrées dans le territoire du Kosovo.

Après une réunion du haut conseil de sécurité du Kosovo, le Premier ministre a déclaré que les contrôles aux frontières augmenteraient et que le trafic en provenance de Serbie serait limité, mais il a ajouté qu’il ne s’agissait pas d' »étapes commerciales », suggérant que les marchandises continueraient à traverser librement la frontière.

« Ce qui nous surprend, c’est le silence et la tolérance des instances internationales face aux actions de la Serbie. La Serbie cherche continuellement des prétextes pour escalader et déstabiliser, et quand il n’y a pas de prétexte, elle est prête et capable d’en créer un », a déclaré Kurti.

Dans une interview accordée à l’Associated Press la semaine dernière, Kurti s’est plaint des préjugés contre son pays de la part des États-Unis et de l’Union européenne et de la tolérance de ce qu’il a appelé le régime autoritaire de la Serbie.

Le dernier incident aggrave encore les tensions entre la Serbie et son ancienne province. La Serbie avait placé ses troupes à la frontière en état d’alerte le plus élevé au milieu d’une série d’affrontements récents entre les Serbes du Kosovo d’un côté, et la police du Kosovo et les soldats de la paix dirigés par l’OTAN de l’autre.

Un responsable kosovar à Belgrade a demandé à rendre visite aux trois officiers.

Kurti a également contacté des responsables américains et leur a demandé de faire pression sur la Serbie pour qu’elle libère les policiers.

L’incident est survenu un jour après que la police kosovare a arrêté dans le nord de Mitrovica – une zone majoritairement peuplée par la minorité ethnique serbe – un organisateur présumé de manifestations serbes dans le nord du pays, dont une au cours de laquelle 30 casques bleus dirigés par l’OTAN ont été blessés le mois dernier. Trois policiers ont été blessés lors de l’opération.

Les tensions au Kosovo ont de nouveau éclaté à la fin du mois dernier, notamment avec des affrontements violents, après que la police du Kosovo a saisi des bâtiments municipaux locaux dans le nord du Kosovo, où les Serbes représentent une majorité, pour installer des maires de souche albanaise qui ont été élus lors d’élections locales en avril après que les Serbes eurent massivement boycotté le vote.

La Serbie et son ancienne province du Kosovo sont en désaccord depuis des décennies, Belgrade refusant de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008. Les dernières violences près de leur frontière commune ont fait craindre une reprise du conflit de 1998-99 au Kosovo qui a fait plus de 10 000 morts, pour la plupart des Albanais de souche.

___

Llazar Semini a rapporté de Tirana, Albanie.

Sylejman Kllokoqi et Llazar Semini, The Associated Press