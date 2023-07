Le Kosovo réduit la présence policière et appelle à de nouvelles élections pour apaiser les tensions avec la Serbie

Le gouvernement du Kosovo a pris des mesures pour apaiser les tensions avec la Serbie en annonçant une réduction du nombre de policiers spéciaux stationnés devant les bâtiments municipaux dans les zones à majorité serbe.

Le Premier ministre Albin Kurti a déclaré qu’un quart des forces de police spéciales seraient relocalisées, avec de nouveaux retraits prévus sur la base des évaluations en cours de la situation.

Kurti a souligné la nécessité d’établir un environnement propice à une campagne électorale équitable, à la diversité politique, à la participation communautaire et à la sauvegarde de l’intégrité du processus de vote.

Le gouvernement du Kosovo réduira mercredi le nombre d’officiers de police spéciaux stationnés devant quatre bâtiments municipaux dans les zones à majorité ethnique serbe et organisera de nouvelles élections à la mairie dans chacune des villes, dans le but de désamorcer les tensions avec la Serbie voisine qui ont de nouveau éclaté en mai.

Le Premier ministre kosovar, Albin Kurti, a déclaré qu’un quart des forces de police spéciales seraient éloignées des sites « compte tenu du fait que la situation dans les bâtiments municipaux a été comparativement beaucoup plus calme au cours des deux dernières semaines ». Il a ajouté que davantage d’officiers seraient retirés sur la base de l’évaluation continue de la situation.

Il n’était pas immédiatement clair quand les réductions auraient lieu et où les officiers seraient réaffectés.

Le gouvernement serbe et les Serbes de souche du Kosovo veulent que les forces de police spéciales quittent la zone nord, tandis que Pristina affirme que leur nombre sera progressivement réduit.

Kurti a déclaré que le gouvernement ferait une déclaration officielle sur la tenue de nouvelles élections dans les quatre municipalités, qui ont une population à majorité ethnique serbe.

UN TRIBUNAL ALLEMAND CONDAMNE LE SYRIEN EST MEMBRE DE CRIMES DE GUERRE, PARTICIPANT À UNE ORGANISATION TERRORISTE ÉTRANGÈRE

« Pour cela, il est nécessaire de créer un environnement propice pour permettre la tenue de la campagne (électorale), le pluralisme politique, la participation des communautés locales et aussi garantir l’inviolabilité du vote », a-t-il ajouté.

Les décisions ont été prises après que l’adjoint de Kurti a rencontré l’envoyé de l’Union européenne Miroslav Lajčák à Bratislava, en Slovaquie, plus tôt cette semaine, selon Kurti.

Les Serbes de souche du nord du Kosovo ont boycotté les élections municipales dans les quatre municipalités en avril dans le cadre d’une campagne pour une plus grande autonomie, et ils s’opposent maintenant aux maires albanais de souche choisis lors des sondages. La Serbie voisine a soutenu les appels à la démission des maires.

Lorsque de nouveaux maires albanais, qui ont été élus avec peu de voix albanaises participantes, ont pris leurs fonctions fin mai, des Serbes de souche ont tenté de bloquer leur entrée et de pénétrer violemment dans les bâtiments publics, provoquant des affrontements qui ont fait au moins 30 soldats de la paix internationaux et plus de 50 Serbes de souche blessés.

L’UE a appelé Pristina et Belgrade à désamorcer la situation. Bruxelles a clairement indiqué que la normalisation des relations Kosovo-Serbie servirait non seulement la paix et la stabilité régionales, mais aussi leurs perspectives d’intégration future dans le bloc des 27 membres.

L’UE et les États-Unis craignent que la récente flambée des tensions entre le Kosovo et la Serbie ne menace de plonger la région des Balkans dans l’instabilité au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine.

Kurti a déclaré qu’il serait prêt à rencontrer le président serbe Aleksandar Vučić pour des entretiens sur la mise en œuvre des efforts de désescalade et reprendre la mise en œuvre de l’accord déjà convenu sur la normalisation de leurs relations.

Il y a quatre mois, Vučić et Kurti ont donné leur approbation tacite à un plan parrainé par l’UE pour mettre fin à l’animosité et aider à améliorer leurs relations à plus long terme.

Mais l’accord s’est effondré presque immédiatement car les deux dirigeants ont semblé revenir sur leurs engagements.

Par ailleurs, les médias locaux ont rapporté que la Cour suprême du Kosovo avait acquitté un ancien ministre serbe de souche du Cabinet du Kosovo pour incitation à la haine ethnique avec ses commentaires sur un massacre d’Albanais du Kosovo en 1999 pour lequel il avait été condamné à un an d’emprisonnement.

LE PREMIER MINISTRE JAPONAIS RENCONTRE SON HOMOLOGUE POLONAIS POUR DISCUTER DE LA SÉCURITÉ ET DE LA GUERRE DE LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE

Le tribunal a décidé que les propos d’Ivan Todosijevic en 2019 niant le massacre de civils du Kosovo en janvier 1999 à Recak n’avaient eu aucun impact sur l’incitation à la haine ethnique. Il n’était pas clair quand le verdict a été rendu.

Todosijevic a qualifié les combattants indépendantistes albanais de « terroristes », pour lesquels il a été limogé par le Premier ministre kosovar de l’époque, Ramush Haradinaj.

Le massacre de Recak, au cours duquel 45 Albanais du Kosovo ont été tués, a incité l’OTAN à intervenir avec une campagne de bombardements de 78 jours et à arrêter la guerre.

Todosijevic a été reconnu coupable par le tribunal de Pristina et condamné à deux ans de prison en décembre 2019. Cette peine a été ramenée à un an par la cour d’appel en août 2021. Mais en décembre 2021, la Cour suprême a ordonné un nouveau procès. Puis il a de nouveau été condamné à un an par les deux tribunaux – une décision qui a été annulée par la Cour suprême.

La Serbie et son ancienne province du Kosovo sont en désaccord depuis des décennies, Belgrade refusant de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008, reconnue par Washington et la plupart des pays de l’UE, tandis que la Russie et la Chine ont soutenu la revendication de Belgrade sur le territoire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le conflit de 1998-1999 qui a fait plus de 10 000 morts, principalement des Albanais du Kosovo, a éclaté lorsque les Albanais de souche séparatistes se sont rebellés contre le régime serbe et que Belgrade a répondu par une répression brutale. La campagne de bombardement de l’OTAN en 1999 a forcé la Serbie à abandonner le contrôle, mais le gouvernement de Belgrade a maintenu que le Kosovo faisait toujours partie de la Serbie.