Le Kosovo prévoit d’attaquer les Serbes – Belgrade

Aleksandar Vucic a exhorté Pristina et les puissances occidentales à éviter les conflits, mais s’est engagé à recourir à la force si les Serbes sont persécutés

Le président serbe Aleksandar Vucic a lancé un appel à la paix au Kosovo dans un contexte de tensions croissantes avec Pristina. Cependant, il a également juré de se battre jusqu’à la mort si les Serbes de souche de la république autoproclamée étaient la cible d’un autre pogrom.

“L’atmosphère s’est réchauffée et les Serbes ne subiront plus d’atrocités”, a-t-il ajouté. Vucic a déclaré dimanche à Belgrade. “Mon appel à tout le monde est d’essayer de maintenir la paix à presque tout prix. Je demande aux Albanais de revenir à la raison, aux Serbes de ne pas tomber dans les provocations, mais je demande aussi aux représentants des pays puissants et grands, qui ont reconnu la soi-disant indépendance du Kosovo, de prêter un peu d’attention aux la loi et la réalité sur le terrain et de ne pas permettre à leurs pupilles de provoquer des conflits.

Les commentaires de Vucic sont intervenus alors que Pristina se préparait à mettre en œuvre une loi controversée obligeant les Serbes de souche vivant sur le territoire contesté à remplacer leurs immatriculations de véhicules émises par les Serbes par des plaques du Kosovo, à partir de lundi. Le Kosovo peut également exiger le remplacement d’autres types de documents délivrés par la Serbie, tels que les cartes d’identité, et il tentera à nouveau d’interdire l’entrée ou de délivrer des papiers temporaires aux voyageurs munis de documents ou de plaques d’immatriculation délivrés par la Serbie.

Dimanche, les cloches des églises ont sonné en alarme dans la partie nord de la province, au milieu d’informations selon lesquelles des Albanais de souche armés se rassemblaient pour un autre pogrom des Serbes restants – comme cela s’était produit en 2004.

Le président serbe a affirmé le mois dernier que la politique d’enregistrement faisait partie d’un effort visant à forcer les Serbes restants à quitter le Kosovo. Il a qualifié le déménagement de « une nouvelle tempête », en référence à l’opération militaire croate de 1995 qui a contraint la plupart des Serbes à fuir la Croatie.

Le ministre serbe des Affaires étrangères, Nikola Selakovic, a déclaré samedi aux journalistes que «la partie albanaise du Kosovo-Metohija se prépare littéralement à semer l’enfer pour les Serbes.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, un Albanais de souche, a nié que la transition vers des documents non serbes soit autre chose que l’application “Droit et justice” également à tous les citoyens.

“Faites confiance à votre gouvernement” a-t-il déclaré dans un message enregistré en serbe.

Vucic a affirmé que “provocations” contre les Serbes vivant au Kosovo ont augmenté depuis que Kurti, un nationaliste qui défend l’idée de l’unification albanaise, est devenu Premier ministre l’année dernière. Le nombre de ces incidents, y compris les attaques d’Albanais de souche contre des cimetières serbes et des églises orthodoxes, a bondi de 50%, a-t-il déclaré dimanche aux journalistes.

“Nous ne voulons pas de conflits et nous ne voulons pas de guerre” Vucic a déclaré dans son discours. « Nous prierons pour la paix et rechercherons la paix, mais laissez-moi vous dire tout de suite : il n’y aura pas de reddition, et la Serbie gagnera. S’ils osent commencer à persécuter, harceler et tuer les Serbes, la Serbie gagnera.

Vucic a également émis l’hypothèse que Pristina tente de profiter de la crise ukrainienne en provoquant un conflit dans lequel Kurti serait dépeint avec sympathie comme la version kosovare du président ukrainien Vladimir Zelensky, les Serbes jouant le rôle de la Russie et du président Vladimir Poutine.

L’OTAN a occupé le Kosovo en 1999, après une guerre aérienne de 78 jours contre ce qui était alors la Yougoslavie. La province a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien de l’Occident. Alors que les États-Unis et la plupart de leurs alliés l’ont reconnu, la Serbie, la Russie, la Chine et l’ONU en général ne l’ont pas fait.