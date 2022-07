Le Kosovo prêt à postuler à l’UE

Le territoire contesté fait face à une route difficile pour rejoindre le bloc

Le Kosovo posera sa candidature à l’adhésion à l’UE d’ici la fin de cette année, a déclaré mardi la ministre des Affaires étrangères Donika Gervalla. L’UE a accueilli quatre nouveaux pays candidats ces dernières semaines.

“Nous pensons que le Kosovo remplit toutes les conditions préalables pour être accordé [official candidate status]et donc, d’ici la fin de l’année, nous choisirons le moment approprié où nous soumettrons également formellement cette candidature », Gervalla a déclaré lors d’une conférence de presse.

La ministre a ajouté que le Kosovo a déjà mis en œuvre la majeure partie du cadre de l’UE pour la stabilisation et le libre-échange dans les Balkans, et qu’elle s’attend à ce qu’une demande distincte d’adhésion au Conseil de l’Europe soit traitée rapidement, car le territoire « remplit toutes les conditions préalables en termes de législation, de droits de l’homme, de normes démocratiques, [and] règle de loi.”

L’annonce de Gervalla intervient deux mois après que le Premier ministre de la république autoproclamée, Albin Kurti, a déclaré à un auditoire aux États-Unis qu’il ferait une offre d’adhésion à l’UE d’ici la fin de l’année. Cependant, alors que Kurti a le soutien de Washington, il pourrait faire face à une vive opposition en Europe.

Le Kosovo n’est pas reconnu par Chypre, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie ou l’Espagne, qui le considèrent tous comme une province de la Serbie. Le Kosovo a été occupé par l’OTAN pendant la guerre aérienne de 78 jours du bloc contre la Serbie en 1999 et a déclaré son indépendance en 2008. En plus de ces cinq pays de l’UE, l’indépendance du Kosovo n’est pas reconnue par la Russie, la Chine ou la Serbie elle-même.

Le manque de reconnaissance est crucial, car l’ouverture des négociations d’adhésion nécessite le soutien unanime des 27 États membres de l’UE.

L’UE s’est lancée dans un programme d’expansion à la suite de l’opération militaire russe en Ukraine. Le bloc a accordé le mois dernier le statut de candidat à l’Ukraine et à la Moldavie et a ouvert la semaine dernière des pourparlers d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie. Le Kosovo sera le dernier des six pays des Balkans occidentaux à postuler lorsqu’il soumettra sa proposition d’adhésion.

La candidature est la première étape d’un long processus, au cours duquel un membre potentiel doit s’assurer que sa législation nationale est conforme au droit de l’UE, tandis que la Commission européenne évalue tout, de ses performances économiques aux réglementations environnementales et aux pratiques agricoles.

La corruption doit également être maîtrisée, et avec le Kosovo classé 87e sur l’indice de perception de la corruption 2021 de Transparency International, le plaçant entre le Maroc et la Guyane, le gouvernement de Kurti a du mal à mettre les institutions du territoire aux normes de l’UE. L’Albanie, la Moldavie et l’Ukraine ont cependant des scores inférieurs.

Plus immédiatement, le président serbe Aleksandar Vucic a menacé de lancer une “réponse forte et sérieuse” si le Kosovo allait de l’avant avec sa candidature. “Croyez-moi, nous allons montrer les dents” a-t-il déclaré dans une déclaration publique destinée à Pristina en mai.