Le Kosovo pourrait tenter de déplacer le tribunal des crimes de guerre à Pristina, prévient le juge

Le chef d’un tribunal basé aux Pays-Bas enquêtant sur les crimes de guerre qui auraient été commis par l’Armée de libération du Kosovo (ALK) lors de son conflit avec les forces serbes il y a deux décennies a exhorté les diplomates de l’UE à aider à lutter contre une campagne visant à saper son travail au Kosovo.

Dans un briefing confidentiel aux diplomates européens à La Haye le 11 février, la présidente de la Chambre spécialisée du Kosovo, la juge Ekaterina Trendafilova, a averti que la cour faisait face à des efforts accrus au Kosovo pour entraver les procédures judiciaires en cours, y compris contre l’ancien président kosovar, Hashim Thaci, qui a été mis en examen sur des accusations de crimes de guerre l’année dernière.

Dans une transcription du briefing, obtenue par Euronews, Trendafilova a déclaré que des tentatives étaient déjà faites pour contester la loi qui a institué le tribunal en 2015, et pourraient inclure des efforts pour pardonner les personnes reconnues coupables de crimes ou même voir l’ensemble du tribunal – et ses vastes archives confidentielles – transférées de La Haye, où elle est actuellement basée, à Pristina, la capitale du Kosovo.

«Cela mettra certainement en jeu la vie, la sûreté et la sécurité des personnes qui ont ou seront disposées à coopérer avec nous. De tels changements auraient certainement un effet dissuasif sur les témoins, qui pourraient ne plus vouloir comparaître, rendant ainsi impossible pour le procureur spécialisé de poursuivre ses affaires », a déclaré Trendafilova.

Trendafilova, qui est bulgare, a également mis en garde contre la sécurité des témoins comparaissant pour l’accusation dans les affaires en cours, et a exhorté les nations européennes à envisager des «accords de coopération globaux» qui pourraient voir les témoins et leurs familles transférés en Europe.

« Sans ces accords, il sera très difficile, voire impossible dans certains cas, de garantir que les témoignages puissent être donnés librement et sans aucune crainte », a déclaré Trendafilova.

Le tribunal a inculpé Thaci et l’ancien président du parlement du Kosovo, Kadri Veseli, pour crimes de guerre en octobre, ainsi que deux autres anciens militants de l’ALK.

Les deux hommes étaient des commandants supérieurs en 1998 et 1999 lorsque l’ALK soutenue par l’OTAN a combattu des unités de l’armée yougoslave et des paramilitaires serbes après une campagne de nettoyage ethnique brutal qui a vu des centaines de milliers de Kosovars chassés de leurs maisons et des milliers assassinés.

L’acte d’accusation contre Thaci, Veseli et deux autres personnes allèguent qu’ils étaient responsables d’atrocités contre des Serbes et d’autres minorités, ainsi que des Albanais de souche accusés d’être des collaborateurs des forces serbes. Tous les hommes nient les accusations portées contre eux.

Un porte-parole des Chambres spécialisées du Kosovo a déclaré à Euronews que le briefing était confidentiel et que la transcription avait été distribuée accidentellement et était destinée à l’usage interne des missions diplomatiques. On ne sait pas combien de personnes ont reçu la transcription.

Vieille garde

Les inculpations de Thaci et Veseli, et le travail de la Cour en général, sont controversés depuis sa mise en place en 2015 par une loi du parlement kosovar.

Le Kosovo, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, a été dirigé en grande partie par des politiciens qui étaient d’anciens combattants de l’ALK, dont Thaci, qui a exercé deux mandats en tant que président.

Même ceux qui ne sont pas des amis de la vieille garde des politiciens kosovars – comme Albin Kurti, le leader du mouvement Vetevensdosje – ont critiqué le tribunal. Kurti a demandé que les accusations de crimes de guerre soient entendues devant les tribunaux locaux et non à La Haye, où les chambres spécialisées du Kosovo sont basées.

Contrairement au Tribunal international pour les crimes en ex-Yougoslavie (TPIY), qui a enquêté sur les violations des crimes de guerre dans les Balkans à la suite des guerres des années 1990, Kurti – qui sera probablement le prochain Premier ministre du Kosovo après les élections de dimanche – a déclaré que la Haye le tribunal avait choisi l’UCK.

Euronews a contacté un porte-parole de Kurti et le ministère de la Justice du Kosovo pour obtenir leurs commentaires.

Le dirigeant yougoslave Slobodan Milosevic a été inculpé de crimes de guerre par le TPIY avec sept autres personnalités militaires et politiques serbes après la guerre au Kosovo. Six ont été reconnus coupables et condamnés à entre 15 et 27 ans de prison, et un a été acquitté. Milosevic est décédé lors de son procès en 2006 pour des crimes commis au Kosovo ainsi qu’en Bosnie-Herzégovine.

Le TPIY a également inculpé un certain nombre d’anciens dirigeants de l’ALK pour crimes de guerre, dont certains avaient accédé à des postes de responsabilité au sein du gouvernement du Kosovo.

En 2005, après avoir été Premier ministre pendant seulement 100 jours, l’ancien commandant de l’UCK pour le Kosovo occidental, Ramush Haradinaj, a été inculpé par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), a démissionné et s’est livré à La Haye.

Haradinaj a été déclaré non coupable en 2008, jugé à nouveau en 2011 et une fois de plus acquitté.