Le Kosovo pleure un policier tué, certains hommes armés serbes restent en liberté après le siège d’un monastère

PRISTINA, Kosovo (AP) — Le Kosovo a célébré lundi une journée de deuil pour le policier albanais du Kosovo tué par des hommes armés serbes qui se sont ensuite barricadés dans un monastère orthodoxe lors d’un siège qui a encore accru les tensions alors que les deux ennemis en temps de guerre cherchent à normaliser leurs relations.

Les drapeaux étaient en berne sur tous les bâtiments publics de la capitale Pristina pour pleurer Afrim Bunjaku. Dans le nord, où vit la majorité de la minorité serbe du Kosovo dans quatre municipalités autour de Mitrovica, la police patrouillait à la recherche des assaillants armés après qu’ils aient quitté le monastère.

Une trentaine d’hommes armés vêtus d’uniformes de combat ont été impliqués dans l’attaque, mais on ne sait pas clairement qui ils sont ni qui les soutient. Pristina accuse Belgrade de soutenir les « terroristes », une accusation que la Serbie nie, affirmant qu’il s’agit de Serbes du Kosovo qui protestent contre le gouvernement.

Dimanche, des hommes armés masqués ont ouvert le feu sur une patrouille de police vers 3 heures du matin (01h00 GMT) à Banjska, un village situé à 55 kilomètres au nord de Pristina, tuant Bunjaku et blessant un autre policier.

Ils ont ensuite utilisé un véhicule blindé pour forcer les portes du monastère du village, où ils sont restés en confrontation avec la police du Kosovo jusqu’au soir.

Les deux parties ont échangé des coups de feu sporadiquement jusqu’à la tombée de la nuit, lorsque les assaillants se sont enfuis du monastère à pied.

Trois des assaillants ont été tués et deux blessés. Un autre policier kosovar a été blessé lors d’un affrontement près du monastère.

Deux des hommes armés et quatre Serbes découverts à proximité avec du matériel de communication ont été arrêtés et font l’objet d’une enquête pour actes terroristes.

La police a saisi des véhicules utilisés par les tireurs qui contenaient un arsenal d’armes à feu de différents calibres, des explosifs, des munitions et des moyens logistiques capables d’équiper des centaines de personnes, selon le ministre de l’Intérieur du Kosovo, Xhelal Svecla.

« Il s’agit d’une unité terroriste, criminelle et professionnelle qui avait planifié et préparé ce qu’elle a fait et qui n’est pas une bande de contrebandiers mais une structure mercenaire soutenue politiquement, financièrement et logistiquement par le Belgrade officiel », a déploré le Premier ministre Albin Kurti.

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que les hommes armés étaient des Serbes du Kosovo « qui ne veulent plus supporter la terreur de Kurti ».

Vucic a condamné le meurtre du policier du Kosovo, mais a déclaré que l’affrontement était le résultat d’une pression « brutale » exercée par le gouvernement serbe sur les Serbes du Kosovo. Il a nié toute implication de Belgrade.

Vucic a également fustigé l’Occident et son « hypocrisie » à l’égard du Kosovo.

« Vous pouvez tous nous tuer. La Serbie ne reconnaîtra jamais l’indépendance du Kosovo, cette création monstrueuse que vous avez créée en bombardant la Serbie », a déclaré Vucic, faisant référence à l’intervention de l’OTAN en 1999 qui a conduit à la séparation du Kosovo de la Serbie.

La Serbie et le Kosovo, son ancienne province, sont en désaccord depuis des décennies. Leur guerre de 1998-99 a fait plus de 10 000 morts, pour la plupart des Albanais du Kosovo. Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008, mais Belgrade a refusé de reconnaître cette décision.

La communauté internationale a condamné cette « horrible attaque ». L’Union européenne et la force internationale de maintien de la paix dirigée par l’OTAN au Kosovo sont en contact étroit avec les autorités kosovares.

Plus tôt ce mois-ci, une réunion facilitée par l’UE entre Kurti et Vucic pour normaliser les relations s’est soldée par une acrimonie. Les États-Unis ont soutenu les négociations et la position de l’UE visant à résoudre la source de tension persistante dans les Balkans.

En février, l’UE a présenté un plan en 10 points pour mettre fin à la dernière escalade des tensions. Kurti et Vucic avaient donné leur accord à l’époque, mais avec quelques réserves qui n’ont toujours pas été résolues.

L’UE a averti les deux pays que leurs engagements de février « les lient et jouent un rôle dans la voie européenne des parties » – en d’autres termes, dans les chances de la Serbie et du Kosovo de rejoindre le bloc des 27 nations.

Semini a rapporté de Tirana, Albanie.

Florent Bajrami et Llazar Semini, Associated Press