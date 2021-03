L’accord sur l’ambassade de Jérusalem faisait partie du soi-disant «accord de Washington» signé dans le bureau ovale le 4 septembre 2020. La reconnaissance diplomatique d’Israël et les dispositions de l’ambassade de Jérusalem étaient jointes à un ensemble plus large de mesures visant à stimuler l’économie coopération entre le Kosovo et la Serbie. Cet accord plus large a réuni le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre du Kosovo, Avdullah Hoti, pour une cérémonie de signature en présence du président Donald Trump le 4 septembre.

