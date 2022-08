Le chef de la région serbe autonome et partiellement reconnue a accusé la Russie de la dernière flambée de tensions

Le Kosovo se prépare à un conflit armé avec la Serbie et est prêt à affronter son adversaire, Albin Kurti, qui occupe le poste de Premier ministre dans la province serbe séparatiste, a déclaré mercredi à Reuters.

« Nous avons nos institutions et organes de sécurité et de défense ; Le Kosovo est un État maintenant, ce n’est pas l’année 1998 », le fonctionnaire a été cité comme disant. «Nous sommes en 2022, nous sommes donc beaucoup plus préparés à défendre notre souveraineté, notre intégrité territoriale, à défendre notre démocratie, notre État de droit, notre constitutionnalité et à défendre nos progrès.»

Le Kosovo s’est séparé de la Serbie dans une guerre de guérilla sanglante à la fin des années 1990, qui s’est terminée en faveur de Pristina après que l’OTAN a mené une campagne de bombardement contre Belgrade en 1999. Les États-Unis et nombre de leurs alliés ont reconnu le Kosovo comme un État souverain après que son parlement a voté pour déclarer l’indépendance officielle en 2008, mais pas Belgrade et des pays comme la Russie et la Chine.

Majoritairement ethniquement albanais, le Kosovo compte également une minorité serbe. Quelque 50 000 Serbes vivent dans les régions du nord qui bordent la Serbie contrôlée par Belgrade. Le mois dernier, une crise a éclaté là-bas suite à la tentative de Pristina d’appliquer une loi obligeant les conducteurs à utiliser des plaques d’immatriculation kosovares, une politique qui a longtemps été un problème déclencheur.

La répression prévue a déclenché des manifestations de masse des Serbes du Kosovo, qui ont érigé des barrages routiers et affronté les forces de police, le gouvernement du Kosovo ayant déclaré qu’il interdirait aux véhicules portant des plaques serbes de traverser la frontière. La tension s’est apaisée après que les États-Unis et l’UE ont fait pression sur Pristina pour retarder d’un mois l’échéance du 1er août.

Kurti a allégué que la crise avait été orchestrée par Moscou, l’allié traditionnel de Belgrade, soi-disant pour détourner l’attention de l’opération militaire russe en Ukraine.

« Président despotique [Vladimir] Poutine est un homme de guerre et il aurait intérêt à répandre la guerre car il veut normaliser la guerre », il a dit à Reuters.

Lire la suite L’envoyé de Trump au Kosovo dénonce la crise américaine

La Russie a accusé Pristina d’avoir provoqué l’escalade et a suggéré que Washington en avait été le bénéficiaire, aux dépens de l’Europe.

“L’UE, tout comme elle l’a été dans le cas de l’Ukraine et dans le cas des sanctions anti-russes, suit les instructions de Washington, contrairement à ses propres intérêts”, L’envoyé russe à Belgrade Alexander Botsan-Kharchenko a déclaré la semaine dernière. « Washington profite d’un conflit qui couve. Il a intérêt à maintenir la situation au bord de l’effondrement.

L’ancien envoyé spécial de Washington pour les affaires kosovares, Richard Grenell, estime également que Pristina, et Kurti personnellement, sont responsables de la crise. Le premier ministre est “Essayer encore une fois de le donner [to] Serbie,” a tweeté l’ex-officiel, qui a servi sous le président Donald Trump et a aidé à résoudre une impasse en 2020.

Grenell et Kurti ont eu des conflits dans le passé. Le responsable kosovar a accusé l’Américain d’avoir orchestré un coup d’État parlementaire contre son cabinet. Son premier mandat en tant que Premier ministre n’a duré que quatre mois et a été déraillé par un vote de défiance en mars 2020, mais a été renvoyé au bureau en mars 2021.