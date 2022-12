Le Kosovo ferme le principal point de passage frontalier avec la Serbie

Le Kosovo a fermé son plus grand passage frontalier avec la Serbie, a annoncé mercredi la police, après que les Serbes ont érigé de nouvelles barricades de leur côté dans l’une des pires crises régionales depuis des années.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, mais Belgrade a refusé de le reconnaître et a encouragé les 120 000 Serbes de souche du Kosovo à défier l’autorité de Pristina, en particulier dans le nord où les Serbes de souche constituent la majorité.

Les derniers troubles ont éclaté le 10 décembre, lorsque des Serbes de souche ont érigé des barricades pour protester contre l’arrestation d’un ancien policier soupçonné d’être impliqué dans des attaques contre des policiers de souche albanaise – bloquant ainsi la circulation sur deux points de passage frontaliers.

Après l’érection des barrages routiers, la police kosovare et les casques bleus internationaux ont été attaqués lors de plusieurs fusillades, tandis que les forces armées serbes ont été placées en état d’alerte renforcée cette semaine.

Tard mardi, des dizaines de manifestants du côté serbe de la frontière ont utilisé des camions et des tracteurs pour arrêter la circulation menant à Merdare, le plus grand passage entre les voisins – une décision qui a forcé la police du Kosovo à fermer le point d’entrée mercredi.

“Un tel blocus illégal a empêché la libre circulation et la circulation des personnes et des biens, c’est pourquoi nous invitons nos citoyens et compatriotes à utiliser d’autres points frontaliers pour la circulation”, a déclaré la police du Kosovo dans un communiqué.

Pristina a également demandé aux soldats de la paix dirigés par l’OTAN de dégager les barricades érigées sur le sol du Kosovo.

Le ministre serbe de la Défense, Milos Vucevic, a déclaré mercredi que Belgrade était “prête pour un accord”, mais n’a pas précisé d’autres détails.

Vucevic a décrit les barrages routiers comme un moyen de protestation «démocratique et pacifique» et a ajouté que Belgrade avait «une ligne de communication ouverte» avec les diplomates occidentaux pour résoudre le problème.

“Nous sommes tous inquiets de la situation et de la direction que tout cela prend… La Serbie est prête à conclure un accord”, a déclaré Vucevic à la chaîne de télévision publique RTS.

Le nord du Kosovo est sur les nerfs depuis novembre, lorsque des centaines de travailleurs de souche serbe de la police du Kosovo ainsi que de la branche judiciaire, y compris des juges et des procureurs, ont débrayé.

Ils protestaient contre une décision controversée d’interdire aux Serbes vivant au Kosovo d’utiliser les plaques d’immatriculation des véhicules émises par Belgrade – une politique qui a finalement été abandonnée par Pristina.

Les débrayages massifs ont créé un vide sécuritaire au Kosovo, que Pristina a tenté de combler en déployant des policiers de souche albanaise dans la région.

L’UE et plusieurs ambassadeurs internationaux ont condamné cette semaine quatre attaques récentes contre des journalistes qui couvraient la flambée.

