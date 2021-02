Le Kosovo et Israël ont signé le 1er février un accord pour établir des relations diplomatiques dans le cadre d’un accord négocié dans les derniers mois de la présidence de Donald Trump. En raison de la pandémie de coronavirus, la réunion multipartite concluant l’accord était virtuelle.

Accord négocié aux États-Unis

L’annonce n’était pas inattendue. La Maison Blanche avait annoncé les nouvelles relations diplomatiques entre les deux pays en septembre dernier comme un ajout de dernière minute à un accord économique entre le Kosovo et la Serbie qui avait été précipité à la signature avant la perte électorale de Trump. Dans le cadre de l’accord, la Serbie, qui entretenait déjà des relations diplomatiques complètes avec Israël, aurait accepté de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem.

La cérémonie virtuelle a également été suivie par le secrétaire adjoint adjoint Matthew Palmer, responsable de l’Europe du Sud-Est, vestige de l’administration Trump.

L’administration du président Joe Biden a salué l’accord le 2 février lors du nouveau point de presse quotidien du département d’État, considéré comme faisant partie du cadre des soi-disant «accords d’Abraham» élargissant considérablement la présence diplomatique d’Israël avec les pays musulmans, dont beaucoup se trouvent dans le golfe Persique. . Il était expliqué dans cette note que Washington continuerait de s’employer à développer les progrès déjà réalisés. «Lorsque nos partenaires sont unis, les États-Unis sont plus forts. Des liens internationaux plus profonds contribuent à renforcer la paix et la stabilité dans les Balkans et au Moyen-Orient », a également tweeté le porte-parole du Département, Ned Price.

Le travail avance rapidement

Au cours de la cérémonie virtuelle, le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi a indiqué qu’il avait reçu une demande officielle du Kosovo pour établir son ambassade à Jérusalem, qui pourrait ouvrir dès la fin mars. La cérémonie comprenait également le dévoilement d’une plaque commémorative qui sera placée à l’entrée de l’ambassade du Kosovo à Jérusalem lors de son ouverture.

Lien historique

Dans ses remarques, la ministre des Affaires étrangères du Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, a expliqué que le Kosovo et Israël partageaient un «lien historique» et tous deux «avaient été témoins d’un long et difficile chemin pour exister en tant que peuple et devenir des États». Elle a ajouté: «Aujourd’hui, Israël devient le 117e État à reconnaître le Kosovo comme un État indépendant et souverain. Notre peuple a des relations amicales et à partir d’aujourd’hui, nous commençons des relations en tant que deux États.

Pendant la longue lutte du Kosovo pour l’indépendance de la Serbie, les citoyens du Kosovo se sont souvent inspirés de la lutte déterminée d’Israël pour obtenir l’indépendance, modelant leurs actions sur les succès d’Israël à la fois dans les campagnes de guérilla contre les forces d’occupation britanniques et plus tard contre les armées d’invasion des États arabes voisins.

Complications diplomatiques autour de Jérusalem

Le corps diplomatique basé à Jérusalem est peut-être en train de croître, mais jusqu’à présent, les progrès restent extrêmement lents. Jusqu’à présent, seuls les États-Unis et le Guatemala ont ouvert des ambassades à Jérusalem et l’équipe diplomatique de Joe Biden n’a annoncé aucun plan pour modifier le statu quo. La Serbie n’a jusqu’à présent révélé aucun projet de déplacer son ambassade là-bas, certains à Belgrade affirmant que l’accord antérieur conclu avec des membres de l’équipe de Trump n’était pas contraignant.

La cérémonie de reconnaissance mutuelle Kosovo-Israël du 1er février a déclenché une nouvelle série d’accusations de colère, pour différentes raisons, de Belgrade et d’Ankara.

Bien que consciente des plans, Belgrade était néanmoins consternée par la reconnaissance par Israël du Kosovo. «Nous avons investi de sérieux efforts dans nos relations avec Israël ces dernières années et nous ne sommes pas satisfaits de cette décision», a déclaré le ministre serbe des Affaires étrangères Nikola Selakovic aux médias locaux le 2 février.

« influencera sans aucun doute les relations entre la Serbie et Israël », a-t-il déclaré. En conséquence, personne ne devrait s’attendre à un déménagement immédiat de l’ambassade de Serbie à Jérusalem, si jamais.

Adoptant une approche différente, la Turquie a sévèrement critiqué le Kosovo pour avoir accepté d’ouvrir son ambassade à Jérusalem, affirmant qu’il violait les résolutions des Nations Unies et le droit international.

«L’engagement du Kosovo en question est en violation du droit international, en particulier des résolutions de l’ONU adoptées sur cette question», a déclaré le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères Hami Aksoy dans une déclaration écrite le 1er février. et nuirait à la solution à deux États.