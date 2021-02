Un tribunal du Kosovo a emprisonné pendant 12 ans un ancien officier de réserve de la police serbe pour des crimes commis pendant la guerre de 1998-1999 dans le pays.

Il a été établi que Zoran Djokic était responsable de la mort de 33 Albanais « avec un groupe criminel organisé de Serbes portant des uniformes militaires, paramilitaires et de police ».

Les meurtres ont eu lieu entre mars et avril 1999 à Peja, une ville à 85 kilomètres à l’ouest de la capitale, Pristina.

Le tribunal de Pristina a jugé que le groupe était entré dans les maisons des Albanais et les avait forcés à fuir, tuant 33 personnes et en maltraitant d’autres physiquement et psychologiquement.

Le juge Arben Hoti a rejeté l’alibi présenté par l’accusé, qui a nié les accusations.

Djokic, d’origine serbe, a été arrêté en février 2019 et vivait auparavant à Belgrade, selon les procureurs.

Le Kosovo était une province serbe jusqu’à ce que l’insurrection de 1998-1999 des rebelles de souche albanaise déclenche une répression serbe sanglante.

Le conflit a fait plus de 10 000 morts et 1 641 disparus et a pris fin après que l’OTAN a mené une campagne de bombardements de 78 jours.

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, mais la Serbie, ainsi que la Russie et la Chine, ne l’ont pas reconnue.

Le bureau serbe pour le Kosovo-Metohija a déclaré que le verdict de jeudi était « l’exemple le plus flagrant de la manière dont la loi et la justice sont bafouées dans le soi-disant Kosovo ».

Le ministère a ajouté que le procès n’était pas fondé sur les preuves et les dépositions des témoins car « pas un seul témoin oculaire n’a reconnu Djokic comme l’auteur ».

Ils ont ajouté dans un déclaration que la sentence démontrait «la partialité et la passion des tribunaux».

« Ce verdict honteux ne peut être interprété autrement que comme un procès de l’appartenance ethnique de quelqu’un, devant la loi et la justice ».