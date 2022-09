La province sécessionniste de Serbie a l’intention de postuler d’ici la fin de l’année, à la recherche d’avantages pour sa candidature

Le Kosovo présentera une demande officielle d’adhésion à l’UE d’ici la fin de 2022, afin d’accéder aux avantages du statut de candidat, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères de la province séparatiste aux médias locaux.

“Nous avons dit que nous postulerions cette année, et nous postulerons cette année”, Donika Gervalla-Schwarz a déclaré à KlanKosova TV. “Nous avons également informé nos partenaires internationaux que notre objectif est de postuler cette année, car nous voulons bénéficier du statut de candidat à l’UE.”

Gervalla-Schwarz a souligné que plus de 90 % des résidents du Kosovo sont favorables à l’adhésion à l’UE et à l’OTAN, et soutiennent les deux en tant que “seule voie vers un avenir européen”, qui, selon elle, fait la demande d’adhésion “seulement naturel.”

Le Kosovo est « un chef de file de la démocratie dans notre région », Gervalla-Schwarz a déclaré, ajoutant que “Il n’y a aucune raison pour que le Kosovo soit traité différemment des autres pays de la région, qui sont loin d’être aussi démocratiques.”

Lire la suite L’UE menace la Serbie – président

L’OTAN a occupé le Kosovo en 1999, après une guerre de 78 jours contre ce qui était alors la Yougoslavie au nom des séparatistes albanais. Le gouvernement provisoire soutenu par les États-Unis a déclaré son indépendance en 2008, mais n’a été reconnu ni par la Serbie ni par l’ONU. Cinq États membres de l’UE n’ont pas reconnu le Kosovo à ce jour.

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré mardi à son parlement que l’UE essayait de faire pression sur Belgrade pour qu’il reconnaisse le Kosovo comme condition préalable à l’adhésion au bloc, mais qu’il n’avait pas l’intention de le faire pendant son mandat.

Pendant ce temps, le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, s’est rendu en Albanie voisine pour une visite imprévue, apparemment pour discuter de questions économiques et énergétiques avec le Premier ministre albanais Edi Rama. Le parti de Kurti a ouvertement prôné l’unification du Kosovo et de l’Albanie.