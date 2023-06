Le Kosovo devient le deuxième pays à majorité musulmane à approuver la définition de l’organisation de l’antisémitisme

Le Kosovo est devenu le deuxième pays à majorité musulmane à approuver l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), une organisation intergouvernementale, définissant l’antisémitisme, rejoignant 43 autres pays.

Le pays d’Europe du Sud-Est a adopté jeudi 8 juin la résolution sur l’adoption de la définition définie par l’IHRA.

La décision a été annoncée sur Twitter par la chargée d’affaires du pays en Israël, Ines Demiri.

L’IHRA est la seule organisation intergouvernementale mandatée pour se concentrer uniquement sur les questions liées à l’Holocauste et a défini l’antisémitisme comme une « certaine perception des Juifs », y compris la haine rhétorique et physique envers les Juifs.

« L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs, qui peut s’exprimer par la haine envers les Juifs. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme sont dirigées contre des individus juifs ou non juifs et/ou leurs biens, vers les institutions de la communauté juive et les établissements religieux », selon le Site Web de l’IHRA.

L’ambassadrice d’Israël au Kosovo, Tammy Ziv, a remercié le parlement pour cette décision dans un message sur Twitter, partageant l’engagement du pays, « à rapprocher nos deux pays et nos peuples ».

« Je tiens à remercier les 79 députés de tous les partis au pouvoir et d’opposition à l’Assemblée de la République du Kosovo qui ont voté à l’unanimité et adopté aujourd’hui la définition de travail de l’IHRA de l’antisémitisme. Nous restons déterminés à rapprocher nos deux pays et nos peuples », a déclaré Ziv. dans un message Twitter.

En mars 2021, le Kosovo a renforcé ses relations avec Israël lorsque le pays a ouvert une ambassade en Israël à Jérusalem. Cette décision était controversée, car c’était le premier pays européen à établir une ambassade dans la ville contestée dont le statut est au cœur du conflit israélo-palestinien.

Demiri a défendu cet effort, affirmant dans un message sur Twitter que c’était le « plus grand honneur » de sa vie. Korovo a suivi les États-Unis et le Guatemala en ouvrant des ambassades à Jérusalem.