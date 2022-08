Le Kosovo détient un journaliste russe

La journaliste Darya Aslamova n’a pas été autorisée à entrer au Kosovo samedi

La journaliste russe et journaliste de guerre chevronnée Darya Aslamova a été brièvement détenue et interdite d’entrée au Kosovo samedi au milieu de la récente flambée de tensions entre la Serbie et la région séparatiste.

Le ministre de l’Intérieur du Kosovo, Xhelal Svecla, a écrit sur Facebook qu’Aslamova, qui écrit pour le journal Komsomolskaya Pravda, a été arrêtée à un poste de contrôle frontalier dans la partie nord de la région.

“De nombreux pays ont prouvé qu’elle s’était livrée à l’espionnage pour le compte des renseignements militaires russes et avait agi sous le couvert d’une journaliste”, a-t-il ajouté. Svecla a écrit, accusant Aslamova de “faire de la propagande sur l’invasion russe de l’Ukraine”. Le ministre a ajouté qu’Aslamova était interdite d’entrée au Kosovo et que les autorités détenaient la journaliste jusqu’à ce qu’elle “les intentions sont déterminées.”

Svecla a publié plusieurs photos d’Aslamova, dont certaines avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le président syrien Bashar Assad.

Komsomolskaya Pravda a déclaré dimanche matin qu’Aslamova avait été libérée et arrivée à Raska, une ville serbe à la frontière avec le Kosovo. « Je suis arrivé à la frontière à 4 heures du matin. Les gardes-frontières serbes m’ont également interrogé. Ils demandaient pourquoi je n’avais pas de tampon d’expulsion », dit le journaliste.

Selon le journal, Aslamova était en mission pour rendre compte des tensions récentes entre le Kosovo et la Serbie lorsqu’elle a été détenue, tout en déclarant que les accusations d’espionnage étaient “sans fondement.”

Aslamova a couvert les conflits armés en Afghanistan, en Yougoslavie, en Tchétchénie et au Haut-Karabakh, entre autres.

Une force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN a été envoyée au Kosovo en 1999 à la suite d’une insurrection albanaise dans la région et de la campagne de bombardement de 78 jours du bloc dans ce qui était alors la Yougoslavie.

La province a déclaré son indépendance en 2008. Alors que les États-Unis et la plupart des pays européens l’ont reconnue, la Serbie, la Russie, la Chine et l’ONU en général ne l’ont pas fait.

Les tensions dans la région ont éclaté après que les autorités du Kosovo ont dévoilé un plan visant à obliger les Serbes vivant dans le nord à utiliser les plaques d’immatriculation des voitures du Kosovo au lieu des plaques serbes.

Le président Aleksandar Vucic a qualifié le plan d’attaque contre la population serbe du Kosovo et a accusé Pristina de violer les droits des Serbes locaux. Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a accusé les Serbes d’avoir attaqué la police et a affirmé que le Kosovo était confronté à « Le national-chauvinisme serbe.

Les manifestations qui ont suivi ont incité le gouvernement du Kosovo la semaine dernière, après des consultations avec les États-Unis et l’UE, à reporter la mise en œuvre de la règle des plaques d’immatriculation jusqu’en septembre. En échange, Pristina a exigé que les Serbes démantèlent les barrages routiers qu’ils avaient érigés lors des manifestations.

Reuters a rapporté lundi que les Casques bleus stationnés dans la région avaient supervisé la suppression des barrages routiers.