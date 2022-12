Le Kosovo dépose une demande officielle d’adhésion à l’UE, la Serbie en colère

PRAGUE (AP) – Le Premier ministre du Kosovo a officiellement déposé jeudi la demande de son pays pour obtenir le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne, une première étape dans ce qui semble être un très long chemin vers une éventuelle adhésion.

Le Premier ministre Albin Kurti a soumis la candidature au ministre tchèque des Affaires européennes Mikulas Bek, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l’UE.

“L’Union européenne est une destination que nous visons et c’est le destin que nous embrassons”, a déclaré Kurti à Prague.

Pour le Kosovo, le dernier pays des Balkans occidentaux à avoir demandé à rejoindre le bloc des 27 membres, une place dans l’UE est un objectif lointain.

Il est enfermé dans un différend de longue date avec un autre espoir européen, la Serbie voisine, qui a déjà appelé le bloc à annuler le processus d’adhésion. Sans régler leurs différences, l’adhésion à part entière peut difficilement devenir une réalité pour l’un ou l’autre pays.

Cinq pays de l’UE – l’Espagne, la Roumanie, la Slovaquie, la Grèce et Chypre – n’ont pas du tout reconnu le Kosovo en tant que nation pour des raisons qui, dans le cas de certains des cinq, incluent la crainte que la reconnaissance n’encourage des pulsions séparatistes dans leur propre pays.

Le Kosovo est un territoire à majorité ethnique albanaise qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. Le gouvernement serbe a refusé de reconnaître le statut d’État du Kosovo et le considère toujours comme faisant partie de la Serbie, même s’il n’y exerce aucun contrôle formel.

Le Kosovo faisait partie de la Serbie jusqu’à ce qu’une répression sanglante des Serbes contre une insurrection armée par des séparatistes de souche albanaise déclenche une campagne de bombardement de l’OTAN en 1999 qui expulse les Serbes. L’armée et la police serbes ont tué plus de 10 000 Albanais de souche et environ un million ont été forcés de fuir, principalement vers l’Albanie voisine et la Macédoine du Nord.

La Serbie a réagi avec colère à la candidature du Kosovo à l’UE et les responsables ont déclaré qu’ils demanderaient aux cinq États de l’UE qui n’ont pas reconnu le Kosovo, ainsi qu’à la Hongrie, de bloquer l’initiative à Bruxelles.

“Je ne sais pas quels critères s’appliquent pour décider si (un territoire) est un Etat ou non”, a déclaré jeudi le président serbe Aleksandar Vucic à propos de la candidature du Kosovo à l’UE. “Nous devrons nous battre aussi fort que possible pour protéger notre État et nos intérêts nationaux.”

Le Kosovo et la Serbie font partie des six pays des Balkans occidentaux candidats à l’adhésion à l’UE, avec l’Albanie, la Bosnie, le Monténégro et la Macédoine du Nord.

L’élargissement de l’UE a stagné ces dernières années. Le bloc a admis pour la dernière fois un nouveau membre – la Croatie, qui fait également partie des Balkans – en 2013.

Depuis que la Russie a attaqué l’Ukraine fin février, les responsables de l’UE ont répété que l’intensification de l’engagement du bloc avec les six nations était plus cruciale que jamais pour maintenir la sécurité de l’Europe.

___

Jovana Gec a contribué depuis Belgrade, Serbie.

Karel Janicek, Associated Press