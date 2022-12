Cinq membres du bloc ne reconnaissent pas la province sécessionniste de Serbie comme indépendante

Le gouvernement d’origine albanaise au Kosovo a signé mercredi une demande officielle d’adhésion à l’Union européenne, la qualifiant de “nouveau chapitre” pour Pristine. Cette décision a été rejetée comme un coup de pub par la Serbie, qui ne reconnaît pas la province séparatiste. Cinq des 27 États membres de l’UE non plus.

La demande a été signée par le Premier ministre Albin Kurti, le président Vjosa Osmani et le président du parlement Glauk Konjufca. Le document sera présenté jeudi à la Tchéquie, qui préside l’UE.

« Les progrès dépendront de notre engagement envers des réformes profondes et transformatrices qui renforcent notre démocratie et notre économie », dit Kurti. Osmani l’appelait un “journée historique” et a déclaré que le Kosovo méritait de devenir membre de l’UE “un pays de paix et de respect des droits de l’homme”.

Le ministre serbe des Affaires étrangères Ivica Dacic a réagi en disant qu’il était “inconcevable” pour l’UE d’examiner sérieusement la candidature lorsque Pristina était « manquer absolument de respect à chaque accord », et a noté que Chypre, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et l’Espagne n’avaient pas encore reconnu la province sécessionniste de la Serbie.

“Je pense qu’il s’agit plus d’un coup de publicité politique pour la consommation interne”, Dacic dit.

L’OTAN a pris le contrôle du Kosovo en 1999, après 78 jours de bombardement de la Serbie. Le gouvernement provisoire de souche albanaise a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien des États-Unis. La Russie et la Chine ont soutenu Belgrade en insistant sur la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU qui traite le Kosovo comme faisant partie de la Serbie.

Le gouvernement de Kurti a intensifié les tensions avec les Serbes locaux depuis juillet, cherchant d’abord à interdire leurs plaques d’immatriculation et leurs documents d’identité, puis en déployant des centaines de policiers armés dans le nord à majorité serbe. Moscou a averti le gouvernement albanais de souche qu’il était “jouer avec le feu.”

Alors que l’envoyé spécial américain Gabriel Escobar a offert “des garanties de sécurité très fermes” à Pristina, il a également insisté sur le fait qu’il était urgent de créer une association de municipalités serbes, ce qu’il s’est engagé à faire dans l’accord de Bruxelles de 2013. Le parti de Kurti a publiquement annoncé mercredi qu’il ne ferait rien de tel.

Escobar a également déclaré que Washington était “catégoriquement” opposé au retour de certaines forces de sécurité serbes dans la province, comme autorisé par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies. “juste censé suivre votre horoscope afin de deviner vos souhaits?”