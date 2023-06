Le Kosovo affirme que 3 agents de la police des frontières ont été « kidnappés » par la Serbie ; Belgrade dit qu’ils ont traversé illégalement

BELGRADE, Serbie (AP) – Les autorités serbes ont déclaré mercredi avoir capturé trois policiers kosovars « entièrement armés » à l’intérieur de la Serbie près de leur frontière commune, tandis que des responsables kosovars ont déclaré que le trio avait été « kidnappé » sur le territoire du Kosovo alors qu’ils patrouillaient dans la région.

Le dernier incident fait monter d’un cran les tensions entre la Serbie et son ancienne province. La Serbie avait placé ses troupes à la frontière en état d’alerte le plus élevé au milieu d’une série d’affrontements récents entre les Serbes du Kosovo d’un côté, et la police du Kosovo et les soldats de la paix dirigés par l’OTAN de l’autre.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a déclaré que « l’enlèvement » des policiers représente un « acte d’agression visant à aggraver et à déstabiliser » son pays et a appelé la communauté internationale à réagir.

« Nous appelons à la libération immédiate des trois policiers kidnappés et invitons les acteurs internationaux à dénoncer l’acte d’agression de la Serbie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

D’autre part, le président serbe Aleksandar Vucic a salué « le professionnalisme » des policiers serbes qui ont arrêté les officiers kosovars et a rejeté les affirmations selon lesquelles les officiers serbes auraient traversé la frontière dans le processus.

Le dirigeant populiste serbe, qui s’exprimait dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique serbe, a accusé Kurti de « rechercher la guerre » et a déclaré que la région était « à la croisée des chemins » entre la guerre et la paix.

La police du Kosovo a déclaré mercredi dans un communiqué que les trois policiers avaient appelé à l’aide après avoir vu des hommes armés portant des masques sur le territoire du Kosovo près de la frontière au nord de la capitale, Pristina.

Lorsque d’autres membres des forces de sécurité sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé une voiture de police vide et ont soupçonné que les trois policiers avaient été « kidnappés » par les forces serbes. Les autorités du Kosovo n’ont fourni aucun autre détail sur les raisons pour lesquelles elles pensent que les officiers ont été enlevés.

Les forces de sécurité serbes ont publié des photos de trois hommes en uniforme allongés face contre terre sur un champ à la lisière d’une forêt, avec des mitrailleuses, d’autres armes et du matériel radio placés à proximité.

Une vidéo montrait les trois hommes aux yeux bandés et menottés conduits par des officiers serbes vers des voitures de police garées.

Le négociateur en chef de la Serbie avec le Kosovo, Petar Petkovic, a nié que les policiers aient été kidnappés et a insisté sur le fait qu’ils étaient « au plus profond du territoire serbe » et en tenue de combat complète. Il a déclaré que la Serbie était prête à fournir des preuves de son affirmation et a appelé à une enquête internationale.

Il a dit que « le gang terroriste » a été arrêté « parce qu’ils ont franchi la ligne administrative en tenue de combat complète ».

Le ministre de l’Intérieur du Kosovo, Xhelal Svecla, a dénoncé « l’enlèvement », qui, selon lui, « viole tout accord et est contraire aux normes internationales ».

Le ministre a appelé la communauté internationale « à augmenter de toute urgence la pression sur la Serbie non seulement pour qu’elle libère nos policiers mais aussi qu’elle cesse ses provocations ».

La police du Kosovo a contacté les casques bleus internationaux dirigés par l’OTAN, connus sous le nom de KFOR, et d’autres institutions de sécurité et organisations internationales pour demander la libération des officiers.

L’incident survient un jour après que la police du Kosovo a arrêté dans le nord de Mitrovica – une zone principalement peuplée par la minorité ethnique serbe – un organisateur présumé de manifestations serbes dans le nord du pays, dont une le mois dernier au cours de laquelle 30 casques bleus dirigés par l’OTAN ont été blessés.

Les tensions au Kosovo ont de nouveau éclaté à la fin du mois dernier, notamment des affrontements violents.

Les tensions se sont intensifiées lorsque la police du Kosovo a saisi des bâtiments municipaux locaux dans le nord du Kosovo, où les Serbes représentent la majorité, pour installer des maires de souche albanaise qui ont été élus lors d’une élection locale en avril après que les Serbes eurent massivement boycotté le vote.

La Serbie et son ancienne province du Kosovo sont en désaccord depuis des décennies, Belgrade refusant de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008. Les dernières violences près de leur frontière commune ont fait craindre une reprise du conflit de 1998-99 au Kosovo qui a fait plus de 10 000 morts, pour la plupart des Albanais de souche.

Llazar Semini a rapporté de Tirana, Albanie.

Dusan Stojanovic et Llazar Semini, Associated Press