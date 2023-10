Le Kosovo accuse la Serbie d’avoir planifié une récente attaque terroriste, attisant les craintes d’un nouveau conflit dans les Balkans

De nouvelles preuves explosives provenant du Kosovo, selon lesquelles le président serbe était au courant d’une attaque préméditée qui a tué un policier la semaine dernière, ont attisé les tensions entre les deux pays des Balkans.

Au moins 30 hommes armés ont ouvert le feu sur la police dans le village de Banjska, à majorité ethnique serbe, dans le nord du Kosovo, puis ont pris d’assaut un monastère orthodoxe, tuant un policier et en blessant deux autres. La police du Kosovo a confisqué 24 véhicules SUV, 29 lance-grenades antichars, 150 dynamites explosives, 142 obus de mortier, 75 grenades à main, sept lance-grenades propulsés par roquettes et huit mines antichar.

« Il ne s’agissait pas simplement d’armes légères tombées d’un camion dans les années 1990 ou achetées à la version balkanique de Walmart. Il est évident que ces armes doivent provenir d’une source étatique, et l’origine la plus évidente semble être Belgrade », a déclaré Léon. Hartwell, chercheur principal non-résident au Centre d’analyse des politiques européennes, a déclaré à Fox News Digital.

Des sources diplomatiques dans la région ont déclaré à Fox News Digital que l’attaque faisait partie d’un plan plus vaste et délibéré de la Serbie, avec l’aide de la Russie, visant à déclencher une rébellion dans le nord agité du Kosovo. La rébellion servirait de prétexte à l’armée serbe pour entrer dans le nord du Kosovo et justifierait cette décision par la « protection des minorités serbes » et par le fait que l’héritage culturel et religieux orthodoxe de la Serbie était en danger.

L’ambassadeur de Serbie aux États-Unis a rejeté les affirmations selon lesquelles Belgrade aurait eu connaissance de l’attaque. « Il n’y avait absolument aucune information, cet événement constitue un coup politique et humain majeur pour la Serbie et les Serbes, et les auteurs sont traduits en justice en Serbie », a déclaré l’ambassadeur Marko Djuric sur Fox News Digital.

Milan Radoicic, vice-président du principal parti politique serbe au Kosovo et sous le coup de sanctions américaines pour activités criminelles, a été arrêté mardi et a assumé l’entière responsabilité de la planification et de la participation à l’attaque, mais a déclaré avoir agi sans instruction du gouvernement serbe.

« J’ai personnellement fait tous les préparatifs logistiques pour la défense de notre peuple contre les occupants… Je n’en ai informé personne des structures gouvernementales de la République de Serbie, ni des structures politiques locales du nord du Kosovo », a déclaré Radoicic. a déclaré dans le communiqué. Dans une interview lundi, le président serbe Aleksandar Vucic a promis que Radoicic et tous les responsables de l’attaque seraient tenus pour responsables.

Les cercles de politique étrangère s’inquiètent de plus en plus d’un scénario de type invasion russe au Kosovo. Vucic, qui a récemment déclaré que la Serbie protégerait les minorités ethniques serbes dans le nord du Kosovo, utilise le même argument proposé par le président russe Vladimir Poutine en février 2022 sur la protection des Russes dans l’est de l’Ukraine avant l’invasion.

« Leur modus operandi est analogue à celui de la Russie à plusieurs égards, depuis la propagande officielle serbe sur les prétendues violations des droits des Serbes au Kosovo comme excuse pour une incursion militaire au Kosovo, jusqu’à la tentative de délégitimer, d’intimider et d’éliminer tout Serbe du Kosovo qui est critique ». des politiques de Vucic, à l’utilisation de structures de type Wagner pour poursuivre leurs objectifs territoriaux », a déclaré l’ambassadeur du Kosovo aux États-Unis, Ilir Dugolli, à Fox News Digital.

Beaucoup pensent que l’attaque est une indication des véritables intentions de la Serbie de semer la discorde dans la région et du manque de détermination à faire la paix avec le Kosovo.

« Il s’agit d’un incident prémédité, comme l’a lui-même reconnu le dirigeant serbe du Kosovo, Radoicic. L’arsenal massif d’armes saisies, suffisant pour déclencher une petite guerre, prouve ce fait et montre une fois de plus que le régime de Vucic en Serbie agit comme un État sponsor du terrorisme. et travaille à créer des prétextes à la Poutine pour l’occupation du nord du Kosovo », a déclaré Agim Nesho, ancien ambassadeur d’Albanie aux États-Unis et à l’ONU et analyste régional de premier plan, à Fox News Digital.

L’administration Biden a exprimé ses inquiétudes quant au comportement récent de la Serbie, et de nombreux observateurs de la région partagent la conviction que le plan était trop élaboré et trop important pour que le président serbe ou n’importe qui au sein du gouvernement serbe n’ait pas eu connaissance de l’attaque.

LE PREMIER MINISTRE DU KOSOVO DEMANDE À L’OUEST DE NE PAS FAIRE PRESSION SUR LA NATION SUR LE TRAITÉ TERRITORIAL SERBE

« Cette attaque a été bien coordonnée et planifiée », a déclaré vendredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

« Ce n’est pas le genre d’attaque menée au hasard, de manière ponctuelle ou par un petit groupe », a ajouté Kirby.

Le gouvernement du Kosovo a déclaré dans un communiqué que les forces armées serbes avaient été déplacées dans trois directions différentes le long de la frontière nord avec la Serbie. L’ambassadeur de Serbie aux États-Unis a déclaré à Fox News Digital que son pays ne bougeait pas le long de la frontière nord et qu’il réduisait en fait ses forces. Les États-Unis ont déclaré mardi que la Serbie avait commencé à éloigner ses forces de la frontière avec le Kosovo après avoir assisté à un renforcement militaire la semaine dernière.

Le président Vucic a une fois de plus condamné l’attaque qui a eu lieu dans le village de Banjska, mais a nié avec force les allégations selon lesquelles l’armée serbe rassemblerait des forces à la frontière, qualifiant ces accusations de « campagne de mensonges » contre la Serbie.

Les analystes affirment que la violence et les discours enflammés ont créé la période la plus turbulente dans les relations entre la Serbie et le Kosovo depuis que le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, mais d’autres experts sont sceptiques quant à l’imminence d’une guerre.

La Serbie et le Kosovo, ennemis de longue date, sont sur le point de normaliser leurs relations

« Bien que la dernière série d’escalades entre le Kosovo et la Serbie soit très préoccupante, une guerre totale ou une invasion de type russe reste très improbable dans cette région », a déclaré Helena Ivanov, chercheuse associée à la Henry Jackson Society, à Fox News Digital. Ivanov a déclaré que cela était principalement dû à la présence des forces internationales de maintien de la paix de l’OTAN dans la région, qui exercent un effet de dissuasion important à la fois sur le Kosovo et sur la Serbie.

Vucic a toujours essayé d’équilibrer ses relations avec la Russie, patron traditionnel de Belgrade, tout en essayant de rester dans les bonnes grâces de l’Europe, selon les analystes. Vucic a réussi à maintenir l’équilibre, même si la pression occidentale s’est intensifiée depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Serbie a officiellement demandé son adhésion à l’UE en 2009, et le conflit en cours avec le Kosovo et le récent bain de sang impliquant Belgrade constituent le plus grand obstacle à l’adhésion à l’UE.

« Il est crucial de ne pas sous-estimer le potentiel de Vucic à s’engager dans des actions susceptibles de déstabiliser l’ensemble de la région des Balkans. Il est prêt à 100 pour cent à utiliser des fauteurs de trouble, tels que les organisations terroristes serbes du Kosovo, pour semer l’instabilité au Kosovo. Cela, à son tour, pourrait conduire Cela entraînera des répercussions importantes dans toute la région et au-delà. N’oubliez pas que ce qui se passe dans les Balkans ne reste pas dans les Balkans », a prévenu Hartwell de CEPA.

Le différend territorial entre la Serbie et le Kosovo suite à la guerre de 1999 n’est toujours pas résolu et constitue un obstacle à la poursuite de l’intégration européenne. Le Kosovo était une ancienne province de Serbie et était autrefois intégrée à la nation yougoslave. L’OTAN a mené une campagne de bombardements contre la Yougoslavie en 1999, qui comprenait la Serbie et le Monténégro, pour défendre les Albanais de souche du Kosovo contre la violence de Belgrade. Près d’une décennie plus tard, le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. La Serbie et la Russie ont jusqu’à présent refusé de reconnaître son indépendance.