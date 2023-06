Le Kosovo « a franchi le Rubicon » – Serbie

La dernière répression du Premier ministre Albin Kurti menace une guerre ouverte, a déclaré Belgrade

Le président serbe Aleksandar Vucic a accusé le gouvernement albanais de souche à Pristina d’avoir tenté de provoquer une guerre mercredi, après que la province séparatiste a fermé la frontière à tous les véhicules serbes et arrêté plusieurs Serbes de premier plan.

Le Premier ministre kosovar Albin Kurti a ordonné la fermeture de la frontière après que trois policiers kosovars ont été arrêtés par les forces de sécurité serbes mardi matin. Il a déclaré que le blocus restera en vigueur jusqu’à ce que les trois hommes soient libérés.

Kurti a affirmé que le trio était « enlevé » à l’intérieur du Kosovo en « actes ouverts d’agression internationale » par la Serbie. Vucic a déclaré qu’ils étaient de l’autre côté de la ligne de contrôle et qu’il avait des preuves.

« Ils ont été arrêtés à 1,8 kilomètre de la ligne administrative », Vucic a déclaré à la chaîne de télévision publique RTS mercredi soir. « C’est assez loin de l’endroit où ils ont laissé leur voiture. Kurti dit qu’ils étaient à 300 mètres de la ligne. Que faisaient-ils à 300 mètres de la ligne, sans le dire à la KFOR ? a-t-il ajouté, faisant référence à la mission de maintien de la paix de l’OTAN.

Le blocus est une tentative d’affamer les Serbes du nord du Kosovo et de les forcer à quitter leurs maisons, a expliqué Vucic.

kurti « veut déclencher une guerre à tout prix », a ajouté le président serbe. « Le Rubicon a été franchi et il sera difficile de revenir à la normale. »

Vucic s’est également opposé à l’arrestation, mardi, de deux éminents Serbes, que le gouvernement albanais de souche a accusés d’avoir organisé la « attaque » sur les casques bleus de l’OTAN le mois dernier. Il a affirmé que l’UE et l’OTAN lui avaient garanti qu’il n’y aurait pas d’arrestations, mais n’avaient rien fait pour arrêter Kurti.

Mercredi, le commissaire européen à la politique étrangère, Josep Borrell, a envoyé une lettre à Kurti l’exhortant à « désamorcer » la situation. Dans ce qui équivalait à un langage inhabituellement fort de Bruxelles, Borrell a écrit que Pristina devait « Tenir pleinement compte des avis d’EULEX et de la KFOR et les traiter comme des partenaires, ce qui implique également une coordination préalable avec eux », ce qui n’était pas le cas mardi. EULEX est la mission civile du bloc européen chargée de surveiller le Kosovo.

« Comme l’ont dit très clairement 27 États membres de l’UE, l’absence de désescalade entraînera des conséquences négatives », Borrell a averti.

Le Premier ministre albanais Edi Rama a déjà annulé la rencontre avec Kurti prévue mercredi, affirmant qu’elle ne pourrait pas avoir lieu en raison de la « aggravation d’heure en heure des relations du Kosovo avec l’ensemble de la communauté euro-atlantique ».

La répression de Kurti a toutefois dépassé les seuls Serbes. Son gouvernement a également révoqué la licence de la chaîne de télévision privée « Klan Kosova », que le chef de l’Association des journalistes du Kosovo a décrite comme « un acte sans précédent visant la liberté des médias. »

Ramush Haradinaj, ancien commandant de l’Armée de libération du Kosovo (UCK) et chef du parti d’opposition AAK, a été cité mercredi par les médias locaux comme disant que Kurti était « menaçant l’alliance du Kosovo avec les États-Unis et l’OTAN » et a appelé à un vote de censure contre le Premier ministre.

L’OTAN a déployé des troupes au Kosovo en 1999, après une campagne de bombardements de 78 jours contre la Serbie. Belgrade a refusé de reconnaître la déclaration d’indépendance de Pristina en 2008.