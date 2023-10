Le KJP critique les membres du Congrès qui se rangent du côté du Hamas, Twitter veut des noms – Twitchy

« Certains membres du Congrès ont appelé à un cessez-le-feu, mais ils ne sont pas allés jusqu’à soutenir l’appel de l’administration au soutien à Israël. »

KJP : « Alors, écoutez, j’ai vu certaines de ces déclarations ce week-end et nous allons continuer à être très clairs. Nous pensons qu’ils ont tort. Nous pensons qu’ils ont tort. Nous pensons qu’ils sont répugnants et honteux. Notre–notre condamnation appartient aux terroristes qui ont brutalement assassiné, violé et kidnappé des centaines, des centaines d’Israéliens. Il ne peut y avoir aucune équivoque à ce sujet. Il n’y a pas deux côtés ici. Il n’y a pas deux côtés. Le président Biden a clairement indiqué sa position. Vous l’avez entendu directement aujourd’hui. Vous avez eu de ses nouvelles samedi à ce sujet. Il y a eu plusieurs déclarations de ce président. Il prend des mesures pour fournir un soutien supplémentaire afin de garantir qu’Israël ait ce dont il a besoin pour se défendre. »