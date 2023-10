Le KJP attribue l’augmentation massive du déficit sous Biden aux « MAGAnomics » et aux « retombées économiques » républicaines

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a imputé l’augmentation du déficit budgétaire fédéral sous la présidence de Joe Biden aux « MAGAnomics » et aux politiques de « retombées économiques » des républicains lors d’un point de presse mercredi.

« Le CBO a déclaré hier que le déficit budgétaire s’élevait à 1,7 billion de dollars, soit une augmentation par rapport aux 300 milliards de dollars de l’année dernière. Pourquoi le déficit a-t-il augmenté si l’économie américaine se porte si bien comme l’a dit le président Biden ? » a demandé un journaliste à l’attaché de presse.

« [MAGAnomics] a accru le déficit. Il a augmenté encore plus que prévu. C’est donc ce que nous pensons être un déficit « MAGAnomics » et la raison pour laquelle, il y a plusieurs choses à exposer ici, si vous pensez aux réductions d’impôts républicaines, elles sont responsables d’environ 90 % de l’augmentation du PIB. la dette en tant que part de l’économie et cela au cours des deux dernières décennies… et cela inclut ces dépenses d’urgence ponctuelles.

Le déficit du gouvernement fédéral devait atteindre 2 000 milliards de dollars en septembre, soit le double de son déficit de 2022. Le déficit augmente sous l’administration Biden en raison de l’augmentation des dépenses gouvernementales du président pour la loi sur la réduction de l’inflation et de l’augmentation des paiements de sécurité sociale en raison d’une inflation élevée. , experts budgétaires dit le Washington Post.

La hausse du déficit observée sous l’administration Biden est l’une des plus importantes que le pays ait connues en dehors des guerres et des récessions, a rapporté le Post. Cette augmentation indique que les taux d’intérêt ont augmenté et qu’il faut s’attendre à davantage de difficultés économiques.

« Ce sont des décennies et des décennies de retombées économiques qui ne fonctionnent tout simplement pas… et nous le voyons dans les chiffres d’hier », a déclaré Jean-Pierre aux journalistes.

Les politiques économiques du président, surnommées « Bidennomics », font l’objet d’une surveillance accrue, car 61 % des Américains vivent toujours d’un salaire à l’autre. Certains alliés démocrates exhortent même la Maison Blanche à cesser de promouvoir les « bidenomics », craignant que cette initiative ne vende pas l’économie au peuple américain. (EN RELATION : La Maison Blanche et les élites des médias pensent que les Américains sont trop stupides pour voir à quel point l’économie de Biden est bonne)

« Avec tout le respect que je dois au président et à la Maison Blanche, il ne s’agit pas tant d’eux que des gens qui bénéficient des politiques qu’ils ont réclamées », a déclaré le représentant démocrate du Nevada, Steven Horsford, à Politico. « Nous devons faire un meilleur travail en définissant cela non pas tant pour une personne – pour le bureau de la présidence – mais pour le peuple. »