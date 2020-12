Manukura, le tout premier kiwi blanc à éclore en captivité, était une ambassadrice de la faune en Nouvelle-Zélande, et sa mort prématurée est décrite comme «l’un des jours les plus tristes» par le centre de la faune où elle a vécu.

Les kiwis, l’oiseau national de la Nouvelle-Zélande, sont généralement bruns, mais Manukura est née avec un plumage blanc grâce à un trait génétique extrêmement rare porté par ses deux parents. Elle a été la première des trois kiwis blancs à éclore au Pūkaha National Wildlife Centre en Nouvelle-Zélande pendant les saisons de reproduction 2011-2012. Son jeune frère, Mapuna, qui est également blanc, fait partie du programme d’élevage en captivité de Pūkaha.

Au cours de la première année de sa vie, on pensait qu’elle était un homme, mais les tests ADN ont montré qu’elle était en fait une femme, la découverte étant décrite comme «Encore une autre surprise de cet oiseau extraordinaire».

Manukura a été nommée par une tribu maorie locale, qui la considérait comme un signe de nouveaux commencements, son nom signifiant «de statut principal». Les kiwis blancs peuvent exister à l’état sauvage, mais sont considérés comme si rares qu’il est hautement improbable d’en voir un dans son habitat naturel.

Manukura, âgée de neuf ans, est décédée suite à une opération visant à retirer un œuf non fécondé qu’elle était incapable de pondre. Sa mort a été annoncée lundi sur la page Instagram de Pūkaha, le personnel disant qu’elle manquerait beaucoup.

Emily Court, la directrice générale de Pūkaha, a déclaré que c’était «l’un des jours les plus tristes que le centre de la faune ait connu. »

Manukura était devenue ambassadrice à la fois du Centre national de la faune de Pūkaha où elle vivait et du sort de ses espèces en voie de disparition.

Elle avait sa propre page Facebook et a également inspiré des jouets en peluche, des souvenirs et un livre d’images de la célèbre écrivaine néo-zélandaise Joy Cowley, qui a établi un lien entre le caractère unique du kiwi blanc et celui de chaque enfant.

Le Département régional de la conservation a déclaré que «Au cours des 10 dernières années, elle a ravi des multitudes de personnes et, à sa manière tranquille, a braqué les projecteurs sur la situation précaire du kiwi dans la nature».

Les poussins de kiwi ont un taux de mortalité très élevé et souvent ne parviennent pas à l’âge adulte. Ceux qui ont une très longue vie, avec une durée de vie typique entre 25 et 50 ans.

Le kiwi est une icône nationale importante, également chérie par toutes les cultures de Nouvelle-Zélande, un symbole pour le caractère unique de la faune de la Nouvelle-Zélande et la valeur du patrimoine naturel du pays.

