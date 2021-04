Avoir une connexion Internet à domicile fiable est plus important que jamais, et Eero, propriété d’Amazon, a lancé Eero 6 et Eero Pro 6 en novembre aux États-Unis.

L’Eero 6 (mais pas la version Pro) est maintenant en vente au Royaume-Uni après cinq mois d’attente.

Prix ​​et disponibilité d’Amazon Eero 6

Ça coute 279 £ pour le pack de trois – 1 routeur et 2 extensions – mais vous pouvez obtenir le routeur seul pour 139 £ et des extensions supplémentaires pour 99 £.

Aux États-Unis, le routeur Eero 6 coûte 129 $ US et un pack de trois comprenant deux rallonges est 229 $ US. Des prolongateurs supplémentaires vous coûteront 89 $ US.

Il existe une option supplémentaire d’un pack de trois Eero 6 avec trois routeurs (pas 1 plus 2 prolongateurs) qui coûte 279 $, mais ce n’est pas encore disponible au Royaume-Uni.

Fonctionnalités d’Amazon Eero 6

Les derniers systèmes Wi-Fi maillé de la société ajoutent la prise en charge du Wi-Fi 6, la dernière norme de connectivité sans fil. Cela permet des vitesses plus rapides et le kit prend en charge jusqu’à 75 appareils simultanément.







Le routeur dispose de deux ports Ethernet – l’un pour la connexion à votre routeur existant pour une connexion Internet, et l’autre pour les appareils filaires tels que les PC. Si vous avez besoin de plus de ports, vous pouvez acheter un concentrateur Ethernet. Notez que les extendeurs n’ont pas de ports Ethernet, vous ne pouvez donc y connecter que des périphériques Wi-Fi.

Eero 6 contre Eero Pro 6

La principale différence entre les deux kits est la vitesse proposée. Amazon dit que l’Eero 6 vous donnera – en moyenne – 500 Mbps autour de votre maison, mais que l’Eero Pro 6 peut fournir 1 Gbps.

En effet, le kit Pro est un système tri-bande qui utilise deux canaux 5 GHz et un 2,4 GHz. Le Eeero 6 standard est un kit bi-bande qui ne dispose pas du canal supplémentaire de 5 GHz pour la communication « backhaul », mais doit utiliser les mêmes radios pour communiquer entre eux et fournir une connexion Internet à vos appareils.

En termes de couverture, l’Eero 6 a une portée maximale de 1500 pieds carrés par routeur, tandis que le Pro l’étend à 2000 pieds carrés.Si vous achetez le kit Eero 6, avec un routeur et deux prolongateurs, c’est une couverture totale allant jusqu’à à 4950 pieds carrés (460 m²).

Si vous voulez des vitesses plus rapides et une plus grande couverture, vous voudrez peut-être attendre le lancement de l’Eero Pro 6 au Royaume-Uni. Aucune date de sortie n’a été annoncée.

Zigbee

L’autre mise à niveau clé de la gamme Eero 6 (par rapport à l’Eero d’origine) est un hub Zigbee intégré, qui vous permet de coupler et de contrôler une gamme de technologies de maison intelligente compatibles Alexa avec votre voix. Auparavant, le hub n’était disponible qu’en tant qu’accessoire supplémentaire. N’oubliez pas cependant que quelques bons appareils Amazon Echo ont également des hubs Zigbee.







Image: Amazon



En plus des kits, Amazon propose également des extensions Eero 6, conçues pour être ajoutées à votre configuration Eero existante. Les trois nouveaux produits sont compatibles avec les générations précédentes de matériel Eero.

Articles connexes pour plus de lecture