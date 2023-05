Le kit Manchester City 23/24 célèbre l’anniversaire de l’Etihad Stadium

Le kit Manchester City 23/24 est là, et c’est un design chic et moderne avec un contexte historique. Le côté bleu de Manchester commémore le 20e anniversaire du déménagement au stade Etihad en 2003. La fortune de City a certainement changé de façon spectaculaire au cours des deux décennies qui ont suivi, et leur nouveau maillot est un hommage au sol où leur nouvelle ère de succès a eu lieu. dans.

À première vue, c’est une conception simple. Le bleu ciel City classique est la couleur de base. Un simple col en V blanc avec un double accent bleu à fines rayures est un clin d’œil au maillot domicile 2003/04, le premier porté au stade.

L’élément de conception principal est composé de quatre bandes verticales ton sur ton sur le devant du haut. Constituées de bandes horizontales individuelles plus petites, elles évoquent les quatre rampes géantes en spirale qui se trouvent de chaque côté du stade.

Sur l’encolure intérieure, il y a un rendu du stade avec son code postal.

Examen du kit Man City 23/24

Puma a très bien fait ici. À première vue, cela semble très basique. Mais ils ont fait très peu, en termes d’éléments visuels réels, aller loin. Les motifs simples de rayures et de cols ont fière allure et racontent l’histoire qu’ils essaient de faire passer.

De plus, le logo Puma et la marque Etihad rendus en blanc ne se démarquent vraiment pas beaucoup du bleu clair. L’œil se concentre directement sur l’insigne du club et sur l’aspect général du maillot en général. C’est comme cela devrait être.

Auraient-ils pu reproduire le design du col ou les rayures ton sur ton sur les poignets des manches ? Peut être. Mais honnêtement, il n’y a pas grand chose à redire ici.

Note : A



Vous aimez le nouveau look de Man City ? Vous pouvez le commander en ligne auprès de Kitbag et le faire livrer à votre porte.