Le kit, le ballon officiel et les trophées de la 61e édition de la Subroto Cup dévoilés

La Subroto Mukherjee Sports Education Society (SMSES), les organisateurs de la 61e édition du tournoi international de football Subroto Cup, a dévoilé aujourd’hui le kit, le ballon officiel et le trophée du tournoi lors d’un lever de rideau officiel au Mess des officiers de l’Akash Air Force, ici au coeur de la capitale nationale. Le maréchal de l’air K Anantharaman VSM, officier responsable de l’administration de l’air et vice-président du SMSES, a honoré l’occasion en tant qu’invité principal tandis que l’ancien capitaine de football indien Bhaichung Bhutia était l’invité d’honneur. Le maréchal de l’air RK Anand, la direction générale (administration) et la société membre Subroto étaient également présents à l’occasion.

La Subroto Cup, un tournoi annuel de football scolaire lancé pour la première fois en 1960 par le premier chef de l’armée de l’air indienne, le maréchal de l’air Subroto Mukerjee, reprendra après une pause de deux ans induite par la pandémie. Cette année, un total de 92 écoles représentant 25 États et territoires de l’Union de l’Inde se sont qualifiées dans les trois catégories et une équipe du Bangladesh participera également.

S’exprimant à cette occasion, Air Marshal K Anantharaman, VSM, Air Officer-in-Charge Administration et vice-président SMSES a déclaré : « Nous sommes ravis d’être de retour avec la Subroto Cup qui est le tournoi inter-écoles le plus prestigieux du pays. Ce tournoi fournira une plate-forme aux enfants pour poursuivre une carrière professionnelle dans le football et SMSES avec Indian Air Force veillera à ce qu’aucune pierre ne soit laissée de côté dans le bon déroulement du tournoi.

L’ancien capitaine indien et invité d’honneur de l’événement, Bhaichung Bhutia, a déclaré : « J’avais commencé mon voyage dans le football en jouant dans la Subroto Cup et c’est un honneur pour moi d’être invité en tant qu’invité d’honneur pour le même tournoi. Les enfants bénéficieront d’une très bonne visibilité en affrontant certaines des meilleures équipes scolaires du pays et j’espère que de nombreux futurs joueurs indiens sortiront de ce tournoi.

Le tournoi se déroulera en trois catégories en commençant par les garçons juniors sub (moins de 14 ans) du 6 au 15 septembre 2022, suivis des filles juniors (moins de 17 ans) du 19 au 28 septembre 2022 et enfin les garçons juniors (moins de 17 ans). ) à partir du 3 octobre 2022, la finale étant prévue le 13 octobre 2022, le même jour que la cérémonie de clôture de l’événement.

La cérémonie d’ouverture et toutes les finales seront diffusées en direct sur DD Sports. Un prix total supérieur à 23 00 000 INR a été mis de côté dans les trois catégories pour les gagnants et les finalistes. Cela comprend un prix gagnant de 3,50 000 INR pour les garçons juniors et les filles juniors ainsi que 2,50 000 INR pour l’équipe gagnante Sub Junior Boys.

Les autres prix en espèces incluent ceux des demi-finalistes, des quarts de finalistes, du fair-play, du meilleur joueur, du meilleur gardien de but, du meilleur entraîneur et de la meilleure école.

Bourse pour 75 joueurs

De plus, un comité de sélection composé d’éminents footballeurs sélectionnera 25 joueurs exceptionnels dans chaque catégorie pour l’attribution de bourses. Tous les joueurs sélectionnés recevront une bourse (subvention unique) de 25 000 INR/- dans les catégories Junior Boys et Junior Girls et INR 15 000/- pour la catégorie Sub-Junior Boys.

La Subroto Cup 2022 se tiendra cette année dans quatre lieux différents, à savoir le Dr. BR Ambedkar Stadium (Delhi Gate), le Tejas Football Ground (Race Course), le Subroto Park et le Jawaharlal Nehru Stadium.

CÉRÉMONIES

Cérémonie d’ouverture – 06 septembre 2022

Finale Sub-Junior Boys (U-14) – 15 septembre 2022

Finale Junior Filles (U-17) – 28 septembre 2022

Cérémonie de clôture et finale juniors garçons (U-17) – 13 octobre 2022

