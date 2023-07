Le kit extérieur vert 2023-24 de Liverpool fait revivre le classique culte des années 90

Liverpool Jordan Henderson et Virgil van Dijk étaient parmi les stars du club modélisant le nouveau kit extérieur. Liverpool fc

Après avoir remonté jusqu’aux années 1970 à la recherche d’inspiration pour le kit domicile de la saison prochaine, Liverpool a sauté deux décennies jusqu’aux jours grisants du milieu des années 1990 pour la conception de son nouveau kit extérieur.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les Reds ont réinterprété l’un de leurs maillots dont ils se souviennent le plus, avec le motif en quartiers accrocheur de l’exquis maillot extérieur de 1995-96 avec une touche de modernité.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Toujours populaire parmi les fans, le maillot vert et blanc a été porté par Ian Rush, John Barnes et Robbie Fowler. À l’âge tendre de 20 ans, Fowler a terminé la saison 1995-96 en tant que meilleur buteur du club et deuxième meilleur buteur d’Angleterre, derrière Alan Shearer de Blackburn (qui, par coïncidence, a également marqué plusieurs de ses buts pour les Rovers dans leur marque déposée maillot domicile.)

Des 28 buts de Fowler en Premier League cette saison-là, peu resteront dans les mémoires avec plus de tendresse que sa course puissante et sa puce exquise marqué contre les rivaux de Liverpool, Manchester United.





Malheureusement, la campagne elle-même n’a pas été particulièrement glorieuse pour Liverpool. L’équipe de Roy Evans a terminé troisième dans la course au titre de Premier League derrière United, qui a également battu ses adversaires en vert et blanc lors de la finale de la FA Cup. Les premières sorties en Coupe de la Ligue et en Coupe UEFA n’ont pas non plus fourni de lustre sur le terrain.

Cependant, le maillot extérieur porté pendant cette campagne a résisté à l’épreuve du temps, et 2023-24 verra Liverpool et les fabricants Nike réorganiser le design toujours populaire.

Selon Nike, les trois teintes différentes utilisées dans la conception sont le vert étincelle, le vert poison et le vert pin. Liverpool fc

Le nouveau maillot présente un design en quartiers similaire, bien que les lignes ne soient pas aussi clairement définies que l’original. Au lieu de cela, de grands patchs de trois teintes différentes sont disposés dans un graphique numérique glitchy sur un fond blanc frais avec une simple garniture noire liant le tout ensemble.





La vidéo de lancement présente des stars des équipes masculines et féminines qui s’amusent avec divers éléments de technologie et d’accessoires de mode des années 90, avec des camées de l’entraîneur-chef masculin Jurgen Klopp et même de Fowler lui-même.

Le nouveau maillot extérieur sera associé à un short noir et des chaussettes blanches, qui arborent des détails noirs et verts complémentaires.

Il sera porté par l’équipe masculine pour la première fois lorsqu’elle affrontera Leicester City à Singapour dans le cadre de son calendrier de pré-saison.