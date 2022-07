Le kit extérieur psychédélique de Liverpool 2022-23 vise à amener la culture du club du dancefloor au terrain

Liverpool est célèbre pour incarner la philosophie du “football heavy metal” du manager Jurgen Klopp, mais ils apporteront l’esprit de la musique house à la Premier League avec leur nouveau kit extérieur 2022-23.

Les Reds ont utilisé leur nouveau maillot alternatif pour rendre hommage à la célèbre scène musicale de la ville et en particulier au rôle qu’elle a joué dans la musique dance des années 1990.

Inspirée du clubbing et de la culture rave, la chemise est recouverte de vagues de couleurs psychédéliques tourbillonnantes qui créent un effet scintillant semblable à l’éclairage stroboscopique pulsé qui illuminait les boîtes de nuit de la ville à l’époque.

Tout est dans les détails 🔍

Liverpool a accueilli plusieurs clubs de premier plan, dont Cream, The Quad et The Grafton, qui ont tous régulièrement attiré des DJ invités renommés du monde entier à la fin des années 80 et 90.

La vidéo de lancement officielle for the away strip est également accompagné d’un nouveau morceau exclusif intitulé “Wildside” produit par les musiciens de Liverpool Ben Sharples et DJ Yousef, lui-même fan des Reds.

Twitter @LFC

Des stars de Liverpool telles que Roberto Firmino, Ibrahima Konate et Diogo Jota ont modelé le nouveau maillot pour le lancement. Aucun d’entre eux n’était même né lorsque le soi-disant “Second Summer of Love” balayait le Royaume-Uni en 1988, bien qu’il ne soit pas difficile d’imaginer le sourire radieux de Firmino éclairé par des lumières UV sur la piste de danse d’un super club d’Ibiza. .

Comme un autre clin d’œil aux rues de la ville, le kit comprend une toute nouvelle police de caractères personnalisée pour les noms et les chiffres qui a été adaptée à partir du lettrage en bloc trouvé sur les panneaux routiers emblématiques qui parsèment la ville – de Penny Lane à Anfield Road. .

Ces noms et numéros seront placés sur un panneau transparent de tissu blanc au dos des maillots trippy et irisés afin, comme le dit le club, de “souligner l’individualité de chaque joueur” (c’est-à-dire de les rendre plus faciles à lire.)

Les fans de Liverpool n’auront pas à attendre longtemps pour voir l’équipe porter son nouveau kit hyper-coloré : ils le porteront lors d’un match amical de pré-saison à Bangkok, en Thaïlande, mardi.